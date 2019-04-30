9 قصص جديدة من «زايد 100 حكاية»

المصدر: أبوظبي - البيان

يواصل الأرشيف الوطني إصدار قصص المبادرة الوطنية «زايد 100 حكاية»، التي أطلقها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في عام زايد؛ بهدف تعريف أجيال الطلبة بمزيد من مآثر القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-.

وفي السياق، أطلق الأرشيف الوطني تسع قصص جديدة من مبادرة «زايد 100 حكاية»، في النسخة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019.

وعمت الأجواء الاحتفالية جناح وزارة التربية والتعليم في المعرض، حيث قام الطلبة الفائزون بالمراتب الأولى بتوقيع قصصهم، التي هدفت إلى تعزيز الاطلاع على تاريخ الوطن وتراثه، والتعمق في قراءة سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

هذا وجاء الحرص على تنظيم حفل للتوقيع خاص بقصص المبادرة الوطنية «زايد 100 حكاية»، سعياً لتشجيع الطلبة المشاركين، ومكافأتهم على جهودهم.

وتضمنت القصص، التي أطلقها الأرشيف الوطني و«التربية والتعليم» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019، العناوين التالية: «زايد حكيم العرب» للطالبات: مهرة فهد، فاطمة حميد، سارة حمد، من مدرسة الهمة، «شخصية عظيمة» للطلاب: سالم الخيلي، درويش الرميثي، خالد الهاملي، سلطان المرزوقي، عبدالله بدر، من مدرسة الاتحاد الوطنية، و«إنجاز غير حياتهم» للطلاب: حمد القبيسي، خليفة آل علي، زايد الطنيجي، محمد عبدالهادي، معتصم حمدالله، من مدرسة الإمارات الوطنية - أبوظبي، «طفولة ملهمة» للطالبة: هند محمد عبدالله الحمادي من مدرسة الشارقة الدولية الخاصة.

والخماسية القصصية الوطنية التالية: «طفولة الشيخ زايد»، «زايد رجل الحكومة»، «زايد وقصة الاتحاد»، «زايد وإنجازات الاتحاد»، «زايد أقوال وعبر» للطالبة هند محمد عبدالله الحمادي من مدرسة الشارقة الدولية الخاصة.

يذكر أن الأرشيف الوطني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إطلق الدفعة الأولى من «زايد 100 حكاية» في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018، وكانت تتألف من: «قصة فارس»، و«اليد الخضراء»، و«قاهر الصحراء»، و«أبصر المستقبل بزايد».