رجاء القرق تطلق سيرتها الذاتية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت الدكتورة رجاء عيسى القرق، سيدة الأعمال الإماراتيّة المتميّزة والمعروفة على مستوى المنطقة، النسخة العربيّة من كتابها «رجاء القرق ـ السيرة الذاتية».

ويقّدم هذا الكتاب، الذي يمثل أول سيرة ذاتية لسيدة أعمال إماراتية، رؤىً متعمّقة حول المحطات المفصليّة والملهمة في مسيرة الدكتورة القرق التي تتولى اليوم منصب المدير الأعلى لمجموعة عيسى صالح القرق (ESAG).

وتم التخطيط لإطلاق النسخة العربية من كتاب «رجاء القرق ــ السيرة الذاتية» بعد مضي 4 أشهر فقط على النجاح اللافت الذي حصده بنسخته الإنجليزية.

ويجسّد هذا الكتاب، الصادر عن دار النشر الإماراتية «موتيفيت للنشر»، قصة شخصية وملهمة.

قدم للكتاب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الذي ربط في كلمته بين السيرة الذاتية الملهمة للدكتورة القرق ومسيرتها الطموحة، والتاريخ المميز لدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث قال معاليه: «تملك الدكتورة رجاء القرق قصة رائعة تسردها، بطريقة جذابة ومميزة؛ فقصّتها تجسّد قصة دولة الإمارات العربية المتحدة على العديد من الصعد».