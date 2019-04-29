السفير الهندي: «أبوظبي للكتاب» جسر عالمي للتواصل المعرفي

المصدر: أبوظبي - وام

أكد نفديب سينغ سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعد جسراً للتواصل الثقافي والمعرفي بين شعوب العالم، لما يحظى به من مشاركات دولية وحراك أدبي وفني غني من شأنه الإسهام في تعزيز التبادل الثقافي ودعم صناعة النشر عالمياً.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال، الذي أقامه السفير الهندي مساء أول من أمس في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي احتفاءً بمشاركة بلاده ضيفَ شرفٍ في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019 في نسخته الـ 29، بحضور أحمد الحاي الهاملي مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين والمشاركين الهنود في المعرض.

وأعرب السفير الهندي، في كلمة له خلال الحفل، عن سعادته بمشاركة بلاده في هذه الدورة من خلال عدد كبير من دور النشر الهندية التي تعرض إنتاجها الثقافي الغني للقرّاء من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الجناح الهندي يقدم مجموعة من الأنشطة الأدبية والثقافية والفنية إلى جانب عروض الموسيقى والسينما والرقص.

تخلل الحفل فقرات موسيقية مختلفة من مختلف الأقاليم الهندية.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحتفي بجمهورية الهند ضيف شرف المعرض، الذي يعد من أكثر معارض الكتب تنوعا في المنطقة بمشاركة مجموعة كبيرة من دور النشر الهندية، التي تتميز بكثافة إصداراتها حيث تعطي مشاركة الهند هذا العام زخماً مميزاً للمعرض، وذلك ترسيخا لمفهوم التسامح عبر تسليط الضوء على التنوع الثقافي الذي تحتضنه الإمارات.

وتشارك الهند في الدورة الحالية من المعرض بوفد رفيع المستوى مكون من أكثر من 100 مشارك، وأكبر جناح على الإطلاق لدولة ضيف شرف لهذه التظاهرة الثقافية، ما من شأنه أن يشكل محطة مهمة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية الثقافية بين البلدين ويعكس تنوع وغنى الناتج الثقافي الهندي على الساحة الثقافية الدولية.

وتشمل مشاركة ضيف الشرف 30 من كبريات دور النشر الهندية، التي تتميز إصداراتها باهتمامات شرائح كبيرة من القراء تشارك في فعاليات المعرض، بالإضافة إلى كبار الكتاب والمؤلفين والفنانين لتسليط الضوء على التنوع الثقافي الغني الذي تحتضنه وتحتفي به الهند والإمارات.