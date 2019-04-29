9 جلسات حوارية في اليوم الرابع

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد اليوم الرابع من معرض أبوظبي الدولي للكتاب انعقاد تسع جلسات نقاشية سلطت الضوء على مجموعة من المواضيع المتعلقة بالرياضة والتاريخ والعلوم.

جلسة استهلالية

وكان اليوم الرابع قد انطلق بجلسة استهلالية، مع الكاتب الرياضي الأرجنتيني المتخصص في كرة القدم، لوسيانو فيرنيك، الذي طرح الإجابة عن السؤال الأهم في عالم كرة القدم في الوقت الحالي، وهو: «من أعظم لاعب: كريستيانو رونالدو أم ليونيل ميسي؟».

فيما شاركت نجمة الإعلام براندي سكوت كذلك من خلال ندوة تحدثت فيها عن روايتها «ليسوا أشخاصاً سيئين»، والتي حظيت بإشادة النقاد والقراء، حيث تناولت ثلاث صديقات لهن تاريخ طويل من الأسرار المشتركة أدت أفعالهن التي تبدو عادية إلى مأساة.

«الحياة تناديكم»

وأطلقت الروائية «بريتني شينوي» آخر أعمالها «استيقظوا، الحياة تناديكم» خلال الجلسة الحوارية الخامسة من اليوم الرابع للمعرض، حيث سلطت الضوء على أهمية الاستمتاع بالحياة قدر المستطاع واستغلال كل لحظة فيها، والسعي نحو العيش بسعادة ورضا.

وتضمن اليوم الرابع أيضاً جلسة ممتعة لمحبي التاريخ، بعنوان «ارتشاف الكأس»، حيث أخذت الكاتبة والمؤرخة بيتاني هيوز الحضور في رحلة عبر اليونان القديمة، عرضت من خلالها أحدث الاكتشافات التاريخية، وأعطت لمحة عن كتابها المرتقب الجديد «فينوس وأفروديت».

وروى الكاتب سارو بريرلي رحلة كتابه الاستثنائية «طريق طويل إلى البيت» إلى شاشة السينما ثم إلى حفل جوائز الأوسكار. فيما استضافت الجلسة الثامنة الكاتب والروائي النيجيري بن أوكري أوبي الفائز بجائزة البوكر العالمية عن روايته «طريق الجو»، حيث قدم لمحة عن روايته الجديدة «فنان الحرية».

واختتمت جلسات اليوم الرابع بمناقشة وتوقيع كتاب ناطحات السحاب: تاريخ المباني الاستثنائية في العالم من تأليف جوديث روبرت، والصادر عن مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.