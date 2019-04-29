جناح الاتحاد النسائي يستضيف عدداً من الأنشطة

المصدر: أبوظبي - وام

لقي جناح الاتحاد النسائي العام في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إقبالاً مكثفاً من الزوار باستقباله مئات من أفراد المجتمع المهتمين الذين يتوقفون كثيراً أمام الجناح ويطلعون على أهم إصدارات ومؤلفات وملصقات ومنشورات وصور معبرة عن اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بالمرأة وتمكينها في كافة مجالات العمل.

وقالت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، إن جناح الاتحاد يحمل هذا العام شعار «المرأة رمز للتسامح»، الذي اختارته سمو أم الإمارات ليكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس من هذا العام، وهو رمز يعبر أحسن تعبير عن عطاء المرأة الإماراتية ونجاحها في تخطي العقبات وتحقيق الإنجازات في ميادين العمل المختلفة، وكذلك الاهتمام بأسرتها وتربية أطفالها أفضل اهتمام.

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كما يتميز جناح الاتحاد هذا العام بإقامة العديد من ورش العمل التي تعرف بإمكانيات المرأة وقدرتها على تحقيق الإنجازات في مجالات متعددة، ودور الاتحاد النسائي العام في رعاية المرأة ووضع البرامج التي تساعدها في الوصول الى ما تريد من معلومات تسهل عليها معرفة كل شيء يدور من حولها وفي مجتمعها.

وأضافت إن الاتحاد النسائي العام حريص على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب باعتباره من المعارض الثقافية الهامة للتعريف بجهوده في مجال تمكين المرأة. كما أنه يوجه رسالة من خلال المعرض للترويج لشعار المرأة الإماراتية «المرأة رمز للتسامح»، بالإضافة إلى التعريف بموسوعة المرأة الإماراتية وبوابة «ولك رأي».

وأشارت نورة السويدي الى أن جناح الاتحاد النسائي تلقى كتاب جميلة شمس بعنوان «مسيرتي خلال أربعين عاماً في أبوظبي» وفي إحدى صفحات الكتاب صفحة بعنوان «زايد الخير زايد العطاء».