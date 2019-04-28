الكويت.. حرص على المشاركة النوعية

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد الباحث الإعلامي الكويتي سلطان بن حثلين أهمية معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومشاركة الكويت ممثلة بوزارة الإعلام من خلال جناحها المتضمن إصدارات الوزارة وغيرها من إصدارات وكتب مؤلفين كويتيين، ما يلفت على إلى حرص الكويت على المشاركة في هذه التظاهرة الحضارية، التي تبرز أهمية الجانب الثقافي في حياة الشعوب.

وقال بن حثلين: إن وزارة الإعلام الكويتية، ممثلة بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات وقطاع الإعلام الخارجي، تشارك في المعرض من خلال جناحها المتضمن إصدارات وزارة الإعلام، لافتاً إلى أن معرض أبوظبي يحتوي على أكثر من 1000 عارض من أكثر من 50 بلداً وبأكثر من 500 ألف كتاب، وهذا ما يؤكد أهمية هذا المعرض والمشاركة فيه من كبير الكثير من الدول.

كما أكدت سعاد المرشد- رئيس قسم التنسيق والمتابعة: إن معرض أبوظبي لا يقتصر على متابعة واقتناء الجديد من الكتب إنما يتجاوز ذلك إلى أن أصبح تجمعاً ثقافياً مميزاً، يشهد لقاء العقول من أدباء ومثقفين، كما يأتي هذا المعرض فرصة لتواصل الإعلام والصحافة مع هذه الشريحة المهمة.

وأضافت المرشد: إن الاستفادة من المشاركة لا تقتصر على الجانب الثقافي، وإنما تمتد إلى جوانب عدة، مشيدة بحسن التنظيم والإدارة وكرم الضيافة، قائلة: إن مثل هذا الأمر لا يستغرب من الأشقاء في الإمارات، الذين تتوالى إبداعاتهم وإنجازاتهم.