المصدر: أبوظبي - وام

نظمت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، من خلال جناح اللجنة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مساء أول من أمس، حفل توقيع ديوان «امرأة تحب البوح» للشاعرة الفلسطينية نيفين عزيز طينة، وهو أحد الإصدارات الحديثة للأكاديمية.

شهد حفل التوقيع عصام توفيق مصالحة سفير دولة فلسطين لدى الدولة وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، والمهندس جمال أبو بكر رئيس مجلس العمل الفلسطيني، وعدد من محبي الشعر العربي.

وقالت الشاعرة نيفين طينة إن ديوان «امرأة تحب البوح» هو تجربة شعرية أكتب من خلالها «للأرض للحب للسلام»، موضحةً أن كتاباتها تسير بها لتكتب عن «أرض فلسطين موطنها، ولمخيم قلنديا للاجئين شمال شرق القدس الشريف الذي ولدت فيه، للسلام الذي يحلم به شعبها، للحب هذا الشعور الإنساني الجميل الذي يجعل الحياة مثمرة مزهرة مشرقة».

وتوجهت الشاعرة نيفين طينة بالشكر والتقدير إلى أكاديمية الشعر ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي على دعمهم الموصول للشعراء والأدباء والكتاب، مشيرة إلى أنها ما زالت تحصد ثمار مشاركتها في برنامج أمير الشعراء بموسمه السادس عام 2015، وأن إصدار ديوانها الجديد من خلال الأكاديمية هو تأكيد على مواصلة دعم الإبداع بمختلف أشكاله على مستوى العالم العربي.

يذكر أن أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية تشارك في الدورة التاسعة والعشرين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، بإصدارات جديدة تهم الثقافة المحلية والتراث العربي الفصيح، ومنها: «الموسوعة العلمية للشعر النبطي» سبعة أجزاء للدكتور غسان الحسن، و«شاعر وقصيدة» ج1 وج2 لخليل العيلبوني، وديوان «راشد الخضر» طبعة ثالثة، و«المقامة في الأدب العربي» للدكتور عبد الملك مرتاض، «أمير الشعراء الموسم الثاني» طبعة ثانية، و«شاعر المليون الموسم الرابع» طبعة ثانية، و«عطر الكلام» طبعة ثانية لماجد لفى الديحاني).