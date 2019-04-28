المتابعون: «ما بعد التراويح» أفضل وقت للمشاهدة في رمضان

المصدر: دبي - وفاء السويدي

يزدهر إنتاج الأعمال الدرامية المتنوعة خلال شهر رمضان، حيث تقوم القنوات الفضائية بالمنافسة على عرض المسلسلات في الوقت المناسب، لحشد أعداد المشاهدين، كما تستمتع الأسر في الشهر الفضيل بالزيارات والأجواء الروحانية خلال المساء، ويكون لها نصيب بعد التراويح للاجتماع والحديث مع الأصدقاء والأهل، وسط المسلسلات الدرامية التي يتابعها الجميع، وفي الاستطلاع الأسبوعي، رصدت «البيان» الوقت المناسب لعرض الأعمال الدرامية في شهر رمضان، من خلال سؤال يقول: «ما الوقت المناسب لمشاهدة الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان؟».

وكشف نتيجة الاستطلاع ميل غالبية أفراد الجمهور إلى تفضيل مشاهدة الاعمال الدرامية التي تنتج خاصة للشهر الفضيل، في وقت ما بعد صلاة التراويح، وكانت النتيجة كالتالي: اختار 24 في المئة من المصوتين على موقع «البيان» الإلكتروني فترة العصر، بينما اختار 76 في المئة فترة ما بعد صلاة التراويح.

أما على تويتر، فقد اختار 21 في المئة من المصوتين فترة العصر، و79 في المئة اختاروا فترة ما بعد صلاة التراويح، بينما على موقع فيسبوك، فقد اختار 23 في المئة من المصوتين فترة العصر، و77 في المئة اختاروا فترة ما بعد صلاة التراويح.

مواضيع سريعة

«البيان» التقت حيدر محمد مخرج ومبتكر شعبية الكرتون، حيث قال: بالنسبة لتجربتنا، من خلال مسلسل «شعبية الكرتون»، فيتم عرضه على شاشات التلفزيون بعد 45 دقيقة بعد الإفطار، وهو الوقت المناسب لمشاهدة المواضيع الخفيفة والسريعة.

وذلك لضيق الوقت بين الإفطار والتراويح، والاستعداد لصلاة التراويح، حيث ما تتطلبه طبيعة البرنامج من مدة قصيرة ومواضيع خفيفة مناسبة، وهو ما تتميز به برامج الرسوم المتحركة بصورة عامة، وشعبية الكرتون بصورة خاصة، لأن فيها دراما أو قصصاً طويلة أو حزينة وغيرها من المواضيع المتشابكة، أما بالنسبة للمسلسلات الدرامية، فأفضل وقت هو بعد التراويح، أو الوقت الممتد من بعد التراويح إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل.

صلاة التراويح

وفي السياق نفسه، قال الدكتور عصام نصر سليم عميد كلية الاتصال جامعة الشارقة: تختلف نسب مشاهدة الدراما التليفزيونية في رمضان حسب شرائح المشاهدين وخلفياتهم الثقافية بصورة عامة، ويمكن القول إن النسبة الأكبر من المشاهدين، تكون بعد الإفطار.. ولإتاحة الفرصة للعدد الأكبر من المشاهدين لمتابعة تفضيلاتهم في المشاهدة.. يمكن أن يكون الوقت الأنسب هو بعد صلاة التراويح، ولمن يتابعون الدراما قبل الإفطار، يمكن عرض إعادات الدراما، مع تحفظي بصورة عامة على ربط شهر رمضان بالدراما.