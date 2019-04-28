السويدي يوقّع «مجتمع الإمارات في القرن الـ21»

المصدر: أبوظبي - وام

شهد معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، في وزارة شؤون الرئاسة، توقيع سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، كتابه الجديد «مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي والعشرين: قضايا وتحديات في عالم متغير»، الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019.

كما حضر التوقيع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وحبيب الصايغ الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وسعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام الأرشيف الوطني، بالإضافة إلى نخبة من المثقفين والمفكرين والمهتمين، وعدد كبير من مرتادي المعرض.

وقال سعادة الدكتور جمال سند السويدي بهذه المناسبة، إن ما دفعه إلى تأليف هذا الكتاب، هو الاهتمام المتزايد عالمياً بالبحث في القضايا الاجتماعية، وخاصة في ظل تعدد مصادر الخطر التي تهدد الأمن الاجتماعي للدول.