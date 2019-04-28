عبدالله النعيمي: زايد بنى وطناً متسامحاً وأعلى قيم الخير

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزيرُ تطوير البنية التحتية، أنّ ما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لوطنه يحتاج إلى أكثر من ديوان شعري. فقد بنى وطناً متسامحاً، وسعى للإعلاء من قيم الخير والعطاء والتسامح.

جاء ذلك، خلال حفل إطلاق معاليه، مساء أول من أمس، ديوانه الشعري الثاني بعنوان «زايد والوطن»، في جناح مؤسسة بحر الثقافة، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في جلسة حوارية أدارها سعيد حمدان الطنيجي، مدير إدارة النشر بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الذي قال إن النعيمي يجسد حالة الشاعر الوزير، مستشهداً بتجربة الوزير الراحل الشاعر والناقد غازي القصيبي.

«أشعارٌ تتكلم»

وعبّرت القصائد، التي يضمّها الديوان، عن حبّ الشاعر النّعيميّ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مستلهماً من إنجازاته التي يعرفها الجميع قصائد شعرية تنبض بحبّ الوطن الذي رفع مِدماكَه الشيخ زايد رحمه الله، وأعلى صرْحَه، وارتقى به إلى مصافّ العالمية وذلك بلغة بليغة تتّكئ على عمود الخليل معتمداً اللغة الفصيحة والنبطية.

وقد تغنى الشاعر في ديوانه بالوطن وقيادته الملهمة، وفتح قلبه للنزوع الوجداني والإنساني مُعلِياً من شأن النهج الذي اختطّه المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، واختاره ليكون داعماً لمفاهيم البناء والتطوير، وتعزيز قيم التسامح والخير والمحبة.

وأكد معالي الدكتور عبدالله النعيمي أنّ ما قدمه الشيخ زايد لوطنه يحتاج إلى أكثر من ديوان شعري، للحديث عن هذا القائد الفذّ.

موروث زايد

وقال معالي النعيمي، الذي كان قد أصدر في «عام زايد» ديوان «زئير في جزيرة العرب» وفي «عام التسامح» «زايد والوطن»: إن زايد وموروث زايد بالنسبة للإماراتيين والمقيمين، وما يتجلى في الوطن من قيم وصفات صفح وتسامح وعدالة وقيمة، كلها موروث من ذلك الأب.

وتحدث معالي النعيمي عن علاقته مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووصفها بالعلاقة الفكرية. وقال: يعد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد محطاً لأنظار العالم بما يقدمه وما يصنعه من سلام لهذه الأمة وما قدمه في كل المحافل.

وأوضح: كل ما كتبته منذ العام 1995 كان بفضل سموه، فكلما كان يراني يقول لي «أنت شاعر الوطن» وهو ما جعلني استمر. وأضاف: نحن وزراء وتنتهي مهامنا يوماً. لكن قد نسمع أن هناك الوزير الأسبق، لكن لا يوجد الشاعر الأسبق. وفي الختام وقع معاليه ديوانه.