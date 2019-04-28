«سكاي نيوز عربية».. تطوير نوعي وبرامج جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت قناة سكاي نيوز عربية، أمس، عن أكبر عملية تغيير وتجديد وتطوير لها منذ انطلاقها في عام 2012، من خلال دورة برامجية جديدة ومحتوى إعلامي مبتكر مع استخدام لأحدث التقنيات الرقمية والبث التلفزيوني، مع الإعلان عن انضمام مجموعة من الوجوه والمواهب الإعلامية الجديدة إلى شاشة القناة. وتأتي هذه الخطوة، تأكيداً للاستراتيجية الواضحة لتوجه القناة وتقديرها للمشاهد العربي، والعمل على تقديم تغطية إخبارية وصحفية، وفق أرقى وأفضل المستويات العالمية تسهم في تطوير المشهد الإعلامي ورفع المعايير المهنية.

وتستكمل القناة نجاحها في رسم ملامح مستقبل التغطية الإخبارية بطريقة مبتكرة، مع إنشاء أحدث غرفة أخبار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال الاستثمار في أحدث تقنيات البث المرئي مع استوديوهات إخبارية جديدة تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزّز (AR)، التي تتفاعل مع مقدمي البرامج والضيوف وتضعهم في عالم افتراضي لجعل المشاهد أقرب من القصة والحدث.

ويؤكد القائمون على القناة أن التطوير الجديد يعد لحظةً تاريخية في عمر القناة، وأهم تعزيز لجودة المحتوى الإعلامي والإخباري في المنطقة على الإطلاق، الذي يأتي على خلفية نجاح «سكاي نيوز عربية» بتأكيد مكانتها كقناة إخبارية رائدة في دولة الإمارات وواحدة من أكثر القنوات مشاهدةً في العالم العربي. وستتيح مجموعة البرامج الجديدة والتقنيات المبتكرة التي تعتمدها القناة في زيادة التفاعل مع المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيرافق الخطوة الجديدة للقناة استخدام تقنيات هي الأولى من نوعها في المنطقة لنقل وتغطية الأخبار، إضافة إلى تقديم محتوى إعلامي جديد ومبتكر بأسلوب تفاعلي مميز على كل من شاشة القناة التلفزيونية ومنصاتها الرقمية، مع بث مباشر للأخبار طوال الأسبوع لتغطية الأحداث وعرض للعناوين الرئيسة من جميع أنحاء المنطقة والعالم منذ الفجر حتى ساعات الصباح الأولى.