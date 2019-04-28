أدباء عالميون يناقشون خلاصات تجاربهم

المصدر: أبوظبي- البيان

شهد اليوم الثالث من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 24 – 30 أبريل الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلسات حوارية استثنائية جمعت شخصيات عالمية مؤثرة وملهمة، توافدت على أبوظبي لتقدم خلاصة تجاربها الإنسانية والمهنية وسط حضور جماهيري غير مسبوق.

وافتتحت الجلسات النقاشية فعالياتها يوم الجمعة بمحاضرة عنوانها (بشر عاديون – قصص استثنائية) والتي شارك فيها المتحدث سارو بريرلي مؤلف كتاب السيرة الذاتية «طريق طويل إلى البيت» والذي تم اقتباسه في فيلم ليون الذي ترشح لجائزة الأوسكار.

كما شارك في الجلسة ضياء الدين يوسفزاي، والد ملالا الحائزة على جائزة نوبل للسلام والذي أصدر أيضاً مذكراته الإنسانية «دعها تطير» ليروي فيها تجربته المؤثرة كأب، ونضاله من أجل المساواة طوال حياته، وأدار الجلسة وقدمهما بول بليزارد.

أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «كيف تصبح بمهارة المتحدثين في حوارات تيد، والتي شارك فيها المتحدث كارمين جالو وقدمه للجمهور إيثن ترينور. وركزت الجلسة على آلية وأساليب إتقان الحوار والإقناع واكتساب مهارات النجاح في الأعمال، وقدم كارمين جالو في المحاضرة خلاصة خبرته التي وضعها في كتابيه، «تحدث مثل تيد»، و«سر راوي الحكايات»، حيث جاء المؤلف من ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى أبوظبي للكشف عن أسرار المتحدثين الكبار وأساليب اختيار الكلمات التي تمنح المتحدث الأجنحة على المنصة.

وشهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب إطلاق كتاب «من المهجر إلى الوطن» المترجم إلى العربية ضمن إصدارات مشروع «كلمة»، وشارك في الندوة التي عقدت في هذا الإطار الأدباء البرازيليون، ميرنا كيروز، وليوناردو طنوس، وماركو لوكيزي، وآنا ميرندا، ومارسيلو معلوف.