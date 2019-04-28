مشاركة متميزة لمؤسستي فاطمة وسلامة بنت هزاع

المصدر: أبوظبي- وام

تحرص مؤسسة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان الثقافية في كل عام على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب لعرض نتاجها من الكتب الموجهة للأطفال واليافعين.

وأوضحت ميسون بربر المدير التنفيذي في مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية أن المؤسسة تسعى لجذب الأطفال واليافعين إلى القراءة بطرق مبتكرة حيث إن الأطفال الذين يتربون على عادة القراءة والاطلاع يتعزز عندهم شغف القراءة والتفاعل المجتمعي وهذا ما تسعى المؤسسة لترسيخه من خلال إصداراتها وفعالياتها.

وأضافت، إن ‏المؤسسة تشارك كل عام في ‏معرض أبوظبي الدولي للكتاب وقد أ‏صدرت حتى الآن 180 كتاباً مختصاً بأدب الأطفال واليافعين.. و‏تحرص المؤسسة دائماً على عنصر التشويق من أجل ‏تشجيع الطلاب على القراءة .

كما تشارك مؤسسة سلامة بنت هزاع بن زايد آل نهيان المرة الأولى في معرض أبوظبي للكتاب 2019، وقالت مها حسن شركس أمين عام المؤسسة، إن ‏أول نتاج للشيخة سلامة بنت هزاع تمثل بكتابين وهما «حكاية بئر الألغاز» وهي قصة شيقة تدعو الإنسان إلى ألّا يكون جشعاً، وكتاب «يتامى في الغيب» وهي قصة من الخيال تحض على تكاتف المواطنين والأهالي من أجل الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ضد الغزاة والقراصنة. وهناك كتاب ثالث ‏يتحدث عن حقوق الطفل ‏وتمت طباعته في «مؤسسة الأمومة والطفولة» ‏كما لها عدة كتب أخرى قيد الطباعة باللغة الإنجليزية.