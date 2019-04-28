«الناشرين الإماراتيين» تعلن أعضاء مجلس إدارتها 2019 - 2021

المصدر: الشارقة -البيان

أعلنت جمعية الناشرين الإماراتيين، أمس، أسماء أعضاء مجلس إدارتها 2019 -2021، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «اجتماعنا هذه السنة ليس اجتماعاً عادياً، بينما نجتمع اليوم لمناقشة مواضيع تخص الناشرين، حيث تحتفل الشارقة ودولتنا بتنصيب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب للعام 2019». وأشارت إلى الإنجازات التي حققتها الجمعية بفضل جهود وتعاون جميع الناشرين وإعفاء الناشرين من رسوم الترقيم الدولي ISBN، وغيرها من المبادرات التي أسهمت في توفير تسهيلات للعاملين في مجال صناعة النشر.

وكشفت الجمعية في اجتماعها المنعقد بحضور ممثلين من وزارة تنمية المجتمع، ومجموعة من الناشرين الإماراتيين، عن فوز علي بن حاتم، مدير دار ثقافة للنشر والتوزيع، بمنصب رئيس الجمعية، وإيمان بن شيبة، مدير دار سيل للنشر، بمنصب نائب رئيس الجمعية، والدكتورة إليازية خليفة، مؤسس دار الفلك للترجمة والنشر، بمنصب أمين سر الجمعية، ومحمد بن دخين صاحب ومدير دار التخيّل للنشر، بمنصب أمين الصندوق، وعبدالله الكعبي، صاحب دار دراجون للنشر والتوزيع، بمنصب عضو مجلس إدارة.