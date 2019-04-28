إقبال على جناح مركز سلطان بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

يشهد جناح مركز سلطان بن زايد إقبالاً لافتاً في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته 29، حيث أمَّه أمس شخصيات ومسؤولون من بينهم منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومعالي محمد المر، رئيس أمناء مكتبة محمد بن راشد، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين والكتّاب والإعلاميين، في صورة تعكس مدى الاهتمام والتقدير اللذين يحظى بهما المركز وإصداراته الوطنية والثقافية المتميزة.

وواصل المركز توقيع إصداراته لهذا العام، إذ وقّع الدكتور سمر روحي الفيصل، الأستاذ بجامعة الإمارات، كتابه «محمد المر - من القص إلى الرؤيا». هذا، ويعرض المركز في جناحه مجموعة كبيرة من إصداراته المتميزة.