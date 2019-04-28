المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ندوة بعنوان «الوقف ودوره في المؤسسات الإنسانية»، بالتعاون مع دار زايد للثقافة الإسلامية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وشارك في الندوة الدكتورة نضال الطنيجي مدير عام دار زايد للثقافة الإسلامية، والدكتور عبدالحميد عبدالحي مستشار مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين، إلى جانب زوار المعرض والمهتمين.

وتضمنت الندوة التي عقدت في جناح مؤسسة بحر الثقافة في المعرض، جلستين تفاعليتين، قدمت الجلسة الأولى الدكتورة نضال الطنيجي مدير عام دار زايد للثقافة الإسلامية، حيث استعرضت خلالها أهم مهام وإنجازات الدار، وتعريف الوقف ودوره في الجانب الثقافي والإنساني وأثره في المجتمع.

واستعرضت الجلسة الثانية التي قدمها الدكتورعبدالحميد عبدالحي، معلومات حول وقف الشيخ زايد، وأهداف المؤسسة الستة المتمثلة بالصحة، والتعليم، والأعمال الخيرية، والحج، والإغاثة، والجوائز، إلى جانب الخط المستقبلية للمؤسسة.

وقال حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: «تأتي مشاركتنا في الندوة في إطار حرصنا على تنظيم الفعاليات والندوات الثقافية الهادفة، وتوحيد الجهود الوطنية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الخيرية، بما ينسجم مع رسالتنا وجهودنا لتعزيز قيم التسامح والعطاء».