إعلاميون كويتيون: معرض أبوظبي للكتاب تجمع ثقافي مميز

المصدر: البيان الالكتروني

أكد الباحث الإعلامي الكويتي سلطان بن حثلين أهمية معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومشاركة الكويت ممثلة بوزارة الإعلام في الدورة الـ 29 والذي يقام خلال الفترة 24 ولغاية 30 ابريل 2019 من خلال جناحها المتضمن إصدارات وزارة الاعلام وعدد من الإصدارات والكتب لمؤلفين كويتيين وحرص الكويت على المشاركة في هذه التظاهرة الحضارية التي تبرز أهمية الجانب الثقافي في حياة الشعوب مشيراً الى ان المعرض يحتوي الالاف العناوين المميزة والتي يحرص كل مهتم بالحصول عليها .

وقال بن حثلين ان وزارة الاعلام الكويتية ممثلة بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات وقطاع الإعلام الخارجي تشارك في المعرض من خلال جناحها المتضمن إصدارات وزارة الإعلام لافتاً الى ان معرض أبوظبي يحتوي على أكثر من 1000 عارض من أكثر من 50 بلداً وبأكثر من 500 ألف كتاب وهذا ما يؤكد اهمية هذا المعرض والمشاركة فيه من كبير الكثير من الدول .

كما اكدت السيدة سعاد المرشد - رئيس قسم التنسيق والمتابعة ان معرض أبوظبي لا يقتصر على متابعة واقتناء الجديد من الكتب انما يتجاوز ذلك الى ان اصبح تجمع ثقافي مميز يشهد لقاء العقول من أدباء ومثقفين، كما يأتي هذا المعرض فرصة لتواصل الاعلام والصحافة مع هذه الشريحة المهمة ومع رجال الاعلام والذين يمكن من خلالهم تنوير الشعوب ودعم ثقافة القراءة في الخليج والوطن العربي .

واضافت المرشد ان الاستفادة من المشاركة لا تقتصر على الجانب الثقافي وانما تمتد الى جوانب عدة مشيدتاً بحسن التنظيم والادارة وكرم الضيافة قائلتاً مثل هذا الامر لا يستغرب من الاشقاء في الامارات والذين تتوالى ابداعاتهم وانجازاتهم .