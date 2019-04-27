60 بالمئة تخفيضات في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

المصدر: البيان الالكتروني

شهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019، إطلاق تخفيضات استثنائية على الكتب المعروضة بنسب خصومات تتراوح بين 20% إلى 60%، في خطوة تهدف إلى تشجيع زوار المعرض المهتمين بالكتب المطبوعة على اقتنائها، وذلك تعزيز للمشهد الثقافي، ودعم التوجه إلى القراءة بين مختلف أفراد المجتمع وتنمية المعرفة وحب المطالعة لديهم.

جاءت هذه العروض في وقت شهد خلاله معرض أبوظبي الدولي للكتاب ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب الجولات والمجموعات التي توافدت من العديد من مدارس الدولة خلال اليومين الأول والثاني للمعرض، والذين حظوا بفرصة التجول بين أروقة المعرض، والتفاعل مع مختلف الفعاليات الترفيهية والثقافية التي جرى تنظيمها ضمن مختلف أركان المعرض.

وتضمنت أروقة معرض أبوظبي الدولي للكتاب أركاناً تفاعلية جديدة هذا العام ، مثل ركن النشر الرقمي، وركن القصص المصورة وركن الترفيه، وركن الرسامين والفنون، حيث شهد الزوار تجارب تفاعلية متميزة ومبتكرة موجهة لمختلف الأعمار التي أضافت بأنشطتها وفقراتها المتنوعة لمسة مميزة على تجربة زوار المعرض.

يشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام أكثر من ألف عارض من 50 دولة، حيث عرضوا أكثر من 500 ألف عنوان في مختلف مجالات العلوم والمعارف والآداب بلغات متعددة، وتم حجز مساحات المعرض بالكامل هذا العام، مع وجود أكثر من 100 ناشر على قائمة الانتظار. كما استضاف المعرض للمرة الأولى عارضين من أوكرانيا، وجمهورية التشيك، وإستونيا، ومالطا، والبرتغال.

ويشكل معرض أبوظبي الدولي للكتاب مركزاً مهماً في صناعة النشر على مستوى العالم العربي وملتقىً للناشرين والمكتبات والوكلاء والمؤسسات الثقافية الاعلامية لتبادل الأفكار واستثمار الفرص، حيث يشكل المعرض جزءاً من خطة أبوظبي، التي تهدف إلى تحويل إمارة أبوظبي إلى وجهة ثقافية عالمية.