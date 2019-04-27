إبداعات الإماراتيات تزيّن «ركن الرسامين»

المصدر: أبوظبي - باسل نصّار

يجمع «ركن الرسامين» ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مجموعة من الفنانات الإماراتيات الموهوبات، اللواتي يقدمن أمام زوار المعرض نماذج من إبداعاتهن في مجالي الرسم والتصميم.

وتشارك شيخة الشامسي خريجة جامعة الإمارات تخصص علاقات عامة، لأول مرة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث تعرض بعض أعمالها الفنية التي نفذتها في العامين 2016 و2017 ضمن كتابين، بالإضافة إلى بعض الملصقات والأعمال الفنية الأخرى.

وتقول شيخة إن الهدف من مشاركتها في المعرض هو البحث عن فرصة حقيقية للتعاون مع أحد دور النشر من أجل إصدار كتاب خاص بالأطفال.

وتستخدم شيخة في أعمالها بشكل رئيس الألوان المائية والأكريليك، بالإضافة إلى تصحيح الألوان عن طريق «الفوتوشوب»، وتنصح الفنانة الإماراتية التي سبق لها المشاركة في معرض «كوميك كون» بدبي، جميع الرسامين للمشاركة في معرض الكتاب الذي يتيح الفرصة لهم لإطلاع جمهور واسع على أعمالهم نظراً للإقبال الكبير من الزوار على «ركن الرسامين».

رسومات متنوعة

وفي زاوية أخرى، تعرض سمية العمودي ثلاثة كتب تتضمن رسومات متنوعة أحدها موجه للأطفال وآخر لليافعين والكتاب الأخير مصنف لجميع الأعمار، بالإضافة إلى العديد من الرسومات التي تعكس تجربة الفنانة الإماراتية التي بدأت كهواية منذ الصغر واكتملت من خلال الدراسة الأكاديمية.

دعم واهتمام

وبدأت جواهر الظهوري الرسم أيضاً في سن صغيرة، وقد بدأت في استخدام الأكريليك في لوحاتها لفترة من الزمن، لكنها ركزت أخيراً على اللوحات الزيتية ورسم لوحات البورتريه على القماش «الكانفس». وتقول: إن لوحاتي تعكس ما أشعر به، وأحب الرسومات الكرتونية بشكل كبير، مؤكدة بأن المعرض يقدم الدعم للمواطنين والفنانين الشباب.

وتتشارك أماني الغافري وفاطمة سالم البادي منصة واحدة ضمن ركن الرسامين، حيث تعرض كل واحدة منهما أعمالها الخاصة، وتقتصر مشاركة أماني التي تخرجت من جامعة زايد متخصصة في مجال التصميم الجرافيكي على لوحات محدودة من بينها آخر عمل أنجزته في عام 2016، ولإغناء مشاركتها قررت أماني رسم لوحة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أمام الجمهور مباشرة.

أما فاطمة سالم البادي التي شجعت زميلتها أماني على المشاركة، فهي من الفنانات الموهوبات، التي تتخذ من الرسم هواية وتمارسها بشكل يومي منذ تخرجها من جامعة زايد متخصصة بالدراسات الدولية. وتؤكد فاطمة إن المشاركة في معرض الكتاب ميسرة.

تجربة متكاملة

وتعرض أسماء محمد الشحي أمام جمهور معرض الكتاب إبداعاتها سواء بالرسم أو التصميم، وقد صممت ظروفاً بريدية على الطراز القديم وأرفقتها بختم من الشمع. وتقول أسماء: وددت من خلال هذه التصاميم إشراك جمهور المعرض في تجربة متكاملة تتيح لهم الاستمتاع باللوحات المعروضة والتعرف على تصاميم مبتكرة يتم تنفيذها بشكل مباشر أمامهم.