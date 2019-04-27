شهاب غانم يوقّع «جسر الحكمة.. أمثال إنجليزية وما يعادلها»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استضاف معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أول من أمس، حفل توقيع كتاب «جسر الحكمة: أمثال إنجليزية وما يعادلها بالعربية»، الصادر ضمن سلسلة «إصدارات» من دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، للكاتب الشاعر والمترجم الإماراتي الدكتور شهاب غانم، بحضور الإعلاميين والمثقفين والكتّاب وجمهور المعرض.

يشير الكاتب الدكتور شهاب غانم، في مقدمة كتابه الذي يقع في 442 صفحة من القطع المتوسط، إلى أنه جمع في كتابه ألفاً وخمسمائة مثل إنجليزي وما يعادلها أو يقاربها في المعنى باللغة العربية. ويقسم الكتاب إلى 26 حرفاً بحسب حروف اللغة الإنجليزية، متناولاً الحرف الإنجليزي وحضوره في اللغة الإنجليزية ثم المعاني الأصلية ومقارباته في القرآن الكريم والحديث النبوي إن وجدت، وفي الأمثال العربية الفصيحة وموروث الشعر والمثل الشعبي.

ندوة حوارية

وإلى ذلك، استضاف المعرض، كذلك، ندوة حوارية قدّمها وأدارها د.حمد بن صراي حول كتاب «الحياة الاجتماعية في منطقة حائل من خلال النقوش الثمودية»، الصادر ضمن سلسلة «إصدارات»، للكاتب السعودي الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الذييب.