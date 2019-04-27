روضة المري: الإماراتية قطعت شوطاً كبيراً في تقدمها

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

وقعت الكاتبة روضة المري كتابها «الإمارات 101 قصص، ثقافة، وتعاليم»، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب. وقد سبق حفل التوقيع ندوة تحدثت فيها الكاتبة، تحت عنوان «المرأة في الإمارات»، بمشاركة الكاتبتين كيم بيجن، ودون ميتكالف، وذلك مساء أول من أمس في ركن «المسرح» في المعرض.

وأكدت المري خلال مداخلتها في الندوة أن النساء في الإمارات قطعن شوطاً كبيراً في تقدمهن. وقالت: هناك رؤية حول أهمية دور المرأة في المجتمع عموماً، وليس فقط في أسرتها.

دور الإماراتية

استهلت المري الندوة بالتأكيد على أهمية دور المرأة الإماراتية وتميزها. وأوضحت: ترؤس امرأة للمجلس الوطني الاتحادي، هي الحالة الوحيدة بدول مجلس التعاون الخليجي، كما يوجد في الإمارات 24 وزيرة وهو عدد كبير. وأضافت: الفكر اختلف عن ما قبل، وهناك الكثير من الفرص لنحقق شيئاً.

وأشارت المري إلى كتابها «الإمارات 101»، الذي يعد الثاني في مسيرتها، وقالت: من خلال هذا الكتاب عملت على تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة، لذلك يعتبر بمثابة الدليل الإرشادي المثالي للتعرف إلى أهم العادات والتقاليد الإماراتية.

وأوضحت: جاء هذا نتيجة جدال مع الصحافية والكاتبة الإيطالية إلاريا كاييلي حول الاختلاف في الثقافات، ووضعت كل هذا في كتاب. وتابعت: هي إيطالية وأنا إماراتية، فأردت أن أسمع صوت الإماراتية للعالم.

واستطردت: إن الثقافة التي أمتلكها هي جيدة وأسرتي ملهمة لي، فأردت أن أشارك الناس أفكاري ليقرأوا الكثير من القصص عن الكثير من النساء. ونوهت إلى أن البداية كانت عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» وتوضيح دورها المهم كامرأة.

ورأت المري بأنه يجب تغيير العقلية بالنظر إلى المرأة. وقالت: هناك فرص متاحة لها بشكل دائم، وأعتقد أن العائلة هي الأساس في ذلك، وأفرادها شركاء في النجاح.

وأضافت: عندما أشارك بذات المسؤوليات يكون لي الحق في التعبير عن رأيي، بشكل موازٍ للرجل. كما شددت على أهمية العودة إلى الأصول. وفسرت علينا العودة إلى القيم التي تربينا عليها. وتابعت إن دولة الإمارات متسارعة النمو، وقد تبين هذا من خلال 47 سنة، فقد تفوقنا بالعديد من الأمور.

أدوار ومسؤوليات

تراوح حديث كيم بيج، ودون ميتكالف اللتين تقيمان في الدولة ما بين الحديث عن المرأة في الإمارات، والحديث عن المرأة في دول العالم الأخرى وما المشترك بينهما، ونظرة الرجل إليها، وهي تبدو متشابهة أحياناً رغم الاختلاف الجغرافي؛ إذ قالت ميتكالف: كان هناك تغيير في دور المرأة الإماراتية التي التحقت بالجامعات. لدى النساء مسؤوليات مختلفة مع الرجال. وأضافت: أنا سعيدة بتمكين المرأة في الإمارات، حيث يأخذن أدوارهن.

وأشارت بيج إلى وجود الكثيرات من النساء القياديات في الإمارات. وأشارت إلى أن الرجال العرب وغيرهم من رجال في بلدان أخرى وثقوا تجربة نساء غيرن العالم، وشددت على فكرة أن المرأة شريكة في النجاح.

وفي الختام وقعت الكاتبتان على مؤلفاتهما إلى جانب المري.