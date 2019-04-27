السفير السعودي يزور المعرض

المصدر: أبوظبي - البيان

زار تركي بن عبدالله الدخيل، السفير السعودي لدى دولة الإمارات، جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويستمر لغاية 30 أبريل الحالي.

وكان عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في استقبال السفير السعودي، الذي رافقه خلال جولته بين أروقة المعرض، حيث استعرض تفاصيل المشاركات المحلية والعربية والعالمية مستطلعاً ما تقدّمه الأجنحة المشاركة من إصدارات ومبادرات قرائية وفعاليات القراءة.