«الكتاب بوابة الثقافة» في جلسة حوارية

المصدر: الشارقة - البيان

أكد عدد من الكتاب والرسامين العرب والأجانب أنه لا يمكن الوصول إلى جيل مبدع من دون بناء علاقته مع الكتاب، لافتين إلى أن الدور الرئيسي في ذلك يقع على الآباء والمدرسين والحكومات في توجيه انتباه الأطفال نحو المطالعة وتحفيز أسس القراءة في نفوسهم ليكونوا أفراداً قادرين على الاكتشاف والابتكار.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «الكتاب بوابة الثقافة» أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، يختتم اليوم في مركز إكسبو الشارقة، وأدارتها الشاعرة شيخة المطيري واستضافت كلّاً من الكاتب العُماني أحمد الراشدي، والرسامة الأسترالية شان دي آنتيس، والمؤلفة الأمريكية من أصول باكستانية هينا خان، والقاصة الكويتية أمل الرندي.

وفي سياق التطوير الدائم لمحتوى برنامجه، أضاف المهرجان لمسة جديدة على فعالياته، حيث خصص منصات لهواتف كلاسيكية، يمكن للزوار الاتصال منها بأعلام الأدب من خلال الاتصال على أرقام متوفرة في دليل هاتف مرفق.

ويعيش الأطفال تجربة تفاعلية مع الهواتف الكلاسيكية، حيث يرحب بهم الكتاب الكبار، ويعرفونهم بأهم أعمالهم.