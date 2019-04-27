«راعي القصيد» شاعر مبدع من شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

فاز المبدع الإماراتي الشاعر أحمد محمد الفهدي من قسم أنظمة أمن المنافذ الإلكترونية بشرطة أبوظبي بلقب برنامج «راعي القصيد» وحصل على المركز الأول بنسبة 54% من تصويت الجمهور.

وكرم حامد بن كرم، مدير أول البرامج في إدارة القنوات المحلية بقطاع الإذاعة والتلفزيون بدبي، الفهدي لتحقيقه التميز وقلده درع الموسم الأول من البرنامج، الذي يهتم بالبحور الشعرية الإماراتية الأصيلة.

وقال الشاعر أحمد محمد الفهدي عن لحظة الإعلان عن نتائج منافسات الحلقة الختامية، أنه كان يشعر وقتها بالرهبة والخوف اللذين سرعان ما تحولا إلى لحظة فرح وسعادة مع إعلان النتيجة بفوزه بلقب راعي القصيد، ليصبح بذلك أول شاعر يتوج بلقب راعي القصيد.

وذكر أن موهبة الشعر اكتسبها من والده، رحمه الله، وبعض الأخوة، وأنها الأقرب إلى نفسه دون المواهب الأخرى، لافتاً إلى اهتمامه بصقل الموهبة بكثرة الممارسة، ومع التشجيع المستمر من المقربين ما شجعه على المشاركة في الموسم الأول للبرنامج.

وأوضح أن الحلقة الختامية للبرنامج تضمنت مرحلتين متتاليتين، وكان في حالة تأهب مع انطلاق المنافسات بين الشعراء المشاركين في المسابقة، ليلقي قصيدته الأولى، التي نالت إعجاب أعضاء لجنة التحكيم التي اعتبرتها متميزة بمفرداتها وقدرته على سبك المعاني، وإعطائها أبعاداً ومفاهيم شعرية جديدة.

وضمت لجنة التحكيم الشعراء الإماراتيين: سيف السعدي، ومحمد المر بالعبد المهيري، وعوض بن حاسوم الدرمكي، حيث أشاد الشاعر سيف السعدي، بقصيدته التي اختتم بها منافسات البرنامج الذي شهد أداء رصيناً لقصائد متنوعة في أغراضها الشعرية، ما بين الاجتماعية والوجدانية، وأخرى تم اختيار مواضيعها وأغراضها من قبل لجنة التحكيم.

ويدعم «بيت القصيد» المواهب الشعرية الواعدة، وتقوم فكرته على التحدي بين المواهب الشعرية الإماراتية والخليجية، من خلال تقديم مجموعة من النصوص الشعرية، التي يشترط فيها تقديم فكرة مبتكرة، بحيث لا تقل المشاركة عن سبعة أبيات، ولا تزيد على 12 بيتاً.