الأرشيف الوطني يحتفي بكتاب «زايد.. أوسمة وجوائز»

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفى ركن التوقيع في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بتوقيع كتاب «زايد.. أوسمة وجوائز» الصادر حديثاّ عن الأرشيف الوطني، وقد شهد حفل التوقيع إقبالاً مميزاً من الشخصيات المهمة والإعلاميين والكتاب.

وقام المؤلف جمعة سالم الدرمكي بتوقيع نسخ من كتاب «زايد.. أوسمة وجوائز» بحضور حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف الوطني، وعدد كبير من جمهور المعرض.

وتأتي أهمية كتاب «زايد.. أوسمة وجوائز» الصادر عن الأرشيف الوطني من كونه يوثق جوانب من شخصية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي اتسمت بالتسامح عبر عرض مختصر يوثق لبعض الأوسمة والجوائز التي حصل عليها القائد المؤسس من قادة العالم والهيئات العلمية والمدنية والدولية.

ولمَّا كانت هذه الأوسمة والجوائز تعكس أهمية الأشخاص ودورهم في بناء مجتمعهم ومساهمتهم في التقدم البشري؛ فقد كان الشيخ زايد بأياديه البيض التي امتدت إلى جميع الأمم والمجتمعات دون استثناء بغض النظر عن ألوانهم وأعراقهم ومعتقداتهم أهلاً لها؛ نظراً لدوره العظيم المتمثل في بناء نهضة الإمارات، ولمساهمته، رحمه الله، في بناء التنمية والسلام العالميين.

يظهر الكتاب الذي يتألف من 179 صفحة من القطع الكبير، أن مسيرة القائد المؤسس، طيب الله ثراه، قصة قائد خالد فاضت بالعطاء، فقد سجل تاريخه مواقف خالدة لا يمكن عدّها، ولذلك فقد سعت إلى مقامه الرفيع الأوسمة والنياشين والدروع والجوائز التكريمية السامية والنبيلة لتكون شاهداً على البصمات الإنسانية الكبرى والإنجازات الخالدة.