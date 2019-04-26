3 مشروعات إماراتية تترشح لجائزة الآغا خان للعمارة

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أهمية ترشح 3 مشروعات إماراتية لجائزة آغا خان للعمارة 2019، وهي حسب معاليها خطوة مهمة تعكس حجم اهتمام هذه المشاريع بمفاهيم البناء والعمارة المستدامة، جاء ذلك في تغريدة لمعاليها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت فيها: «ثلاثة مشاريع معمارية من الإمارات تترشح لجائزة الآغا خان 2019.. خطوة مهمة تعكس حجم اهتمام هذه المشاريع بمفاهيم البناء والعمارة المستدامة». كما أعاد معالي زكي نسيبة وزير دولة، تغريدة خبر ترشح المشروعات الثلاثة للجائزة المرموقة.

وتم الإعلان أمس عن 20 مشروعاً ضمن قائمة المشاريع المرشحة لجائزة الآغا خان للعمارة في دورتها لعام 2019 متنافسة على جائزة تبلغ مليون دولار أمريكي.

وكانت لجنة التحكيم الرئيسة قد استعرضت يناير الماضي، مئات الترشيحات، واختارت من بينها 20 مشروعاً، تخضع حالياً لمراجعات ميدانية صارمة من قبل فريق من الخبراء الذين يقومون بزيارة وتقييم كل مشروع في موقعه. تقارير هؤلاء الخبراء هي الأساس الذي عليه تختار لجنة التحكيم العليا الفائزين بالجائزة في نهاية المطاف.

والمشروعات الإماراتية الثلاثة التي ترشحت للجائزة هي:

كونكريت السركال أفنيو في دبي، العنصر الأساسي منه كان عبارة عن مجمع صناعي سابق في دبي متحولاً إلى تجمع ثقافي وساحة المريجة للفنون في الشارقة، إعادة ترميم خمسة مبانٍ متهدمة والتي تعرض بيئة حضرية ومعمارية مثالية لبناء مكان فني معاصر. ومركز واسط للأراضي الرطبة في الشّارقة: تصميم يحول أراضي قاحلة إلى أراضٍ رطبة ويعمل كمحفز للتنوع البيولوجي والتعليم البيئي.