«الجهات المجتمعية».. فعاليات متنوعة

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل المنصة الموحدة للجهات المجتمعية المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، فعالياتها وأنشطتها المتنوعة، في إطار عملية التواصل مع جميع فئات وشرائح المجتمع من أجل رفع الوعي بالجهود التي تبذلها الجهات المجتمعية.

وقد شهدت المنصة زيارة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، حيث اطّلع معاليه على المحطات المتنوعة التي تتضمنها المنصة، وتعرف إلى رؤية قطاع تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، وأثنى معاليه على الإصدارات الأدبية والثقافية المتنوعة التي تحتويها مكتبة المنصة، كما اطّلع على عدد من المطبوعات بلغة «برايل»، إضافة إلى إصدارات بعدد من اللغات الأخرى.

فعاليات

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من المنصة الموحدة عدداً من المحاضرات وورش العمل التي تناولت مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمجتمع، حيث كان للابتكار حضور لافت في أرجاء المنصة، من خلال جلسة العصف الذهني «مساحة الابتكار»، والتي تتيح للحضور من كل الأعمار المشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم التي تُعنى بتعزيز جودة حياة مجتمع إمارة أبوظبي، إضافة إلى تطلعاتهم حول مستقبل أفضل للقطاع الاجتماعي.

واستضافت المنصّة عدداً من منتسبي دار زايد للثقافة الإسلامية، الذين حضروا للاطلاع على مختلف أنشطة المنصة. وقد أكد الحضور من منتسبي الدار سعادتهم بزيارة المنصة، والتي تتضمن عدداً من الإصدارات بـ 18 لغة عالمية، مؤكدين أن ذلك سيسهم في زيادة تعريف الجمهور المتنوع الذي يحضر المعرض، بالإصدارات التي تحفل بها مكتبة المنصة.