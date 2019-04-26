أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تطلق «أوركسترا السلام للعود»

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة «أوركسترا السلام للعود»، والتي تعد الأولى في الإمارات، حيث تضم نخبة من عازفي آلة العود من معظم البلدان العربية.

وتتركز أهداف أوركسترا السلام للعود في تجميع الموسيقيين العرب، ومشاركتهم بالمهرجانات والمحافل المختلفة داخل الدولة وخارجها، لنقل رسالة الإمارات في التعايش والمحبة والسلام بين الشعوب، إضافة إلى تكريس الموسيقى الحقيقية في كل تجلياتها البعيدة عن السائد.

واستهلت أوركسترا السلام للعود، باكورة نشاطاتها بقيادة الفنان علي عبيد الحفيتي من خلال مشاركته في ملتقى الفجيرة الدولي الأول للعود.

وأوضح الحفيتي، أن أهمية إطلاق أوركسترا متخصصة في آلة العود، نابع من المحافظة على التراث العربي، ونشر الوعي الموسيقي الأصيل، عن طريق سلسلة من الحفلات التي يحيها عازفو الأوركسترا، بأسلوب يعكس تاريخ الموسيقى التي نقلها العرب إلى بلاد الأندلس.

ولفت الحفيتي إلى أن ملتقى الفجيرة الدولي للعود الذي افتتح في نسخته الأولى، أخيراً، حقق أهدافه في ترك بصمة بارزة على الساحة الفنية، من خلال تنظيم الأكاديمية الحدث السبق في الدولة، وتخصيص ملتقى دولي لآلة العود، بقيادة أوركسترا السلام للعود.