«ثقافية أبوظبي» تحتفي بالشاعر الراحل غازي القصيبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أمس، محاضرة شعرية بعنوان «غازي القصيبي.. على شفق الخلود»، والتي تأتي ضمن أنشطة (الموسوعة الشعرية) احتفاء بشخصية الشاعر الراحل، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي يقام خلال الفترة بين 24 إلى 30 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

تطرق المشاركون في المحاضرة إلى مواضيع عدة حول مسيرة غازي القصيبي الشعرية، أهمها الجانب الشخصي والشعري له، وتاريخه الشعري وأهم قصائده، وشملت المحاضرة محوراً إضافياً بعنوان «غازي القصيبي.. إضاءات من البحرين». كما تناول المتحدثون الشقين الإبداعي والثقافي من سيرة الدكتور غازي القصيبي، وأسلوبه المتميّز الذي أدهش محبيه لكثرة تنوعه وتعدد اهتماماته.

شارك في المحاضرة كل من محمد المسعودي مدير الشؤون الثقافية بالملحقية الثقافية بسفارة السعودية لدى الإمارات، والمهتم بمواضيع الثقافة ومستقبل التعليم، وهو أيضاً كاتب في صحيفة «الرياض»، إلى جانب الشاعر عبدالكريم معتوق، أحد أهم الشعراء الإماراتيين، الذين أثبتوا حضوراً وتفوقاً لا مثيل له، وعبدالله اليتيم، باحث أكاديمي بمركز دراسات البحرين، ومحاضر في علم الأنثروبولوجيا والتاريخ بجامعة البحرين.

كما شهدت المحاضرة مشاركة الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، التي تحمل إجازة في اللغـة العـربية ودبلوماً في الدراسات العليا في اللغة والنحو في كلية الدراسات الإسلامية والعربية، حيث برزت موهبتها الشعرية على مقاعد الدراسة الجامعية.