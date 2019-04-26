إقبال على جناح «مجلس الأمومة والطفولة»

المصدر: أبوظبي - البيان

يشهد جناح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إقبالاً مهماً وكبيراً، من خلال رغبة الزائرين في الاطلاع على الإصدارات الجديدة للمجلس، خاصة الكتاب الجديد، الذي وقعت على إصداره الريم عبد الله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عند افتتاح المعرض يوم أمس.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قد قام بزيارة الجناح يوم أول من أمس، بعد افتتاح المعرض، وتسلم سموه النسخة الأولى من كتاب «من القلب لمن سكن كل قلب»، أهدته لسموه، كاتبته وديمة الدرمكي عضو المجلس الاستشاري للأطفال.

وأعربت الريم عبد الله الفلاسي، التي حضرت حفل افتتاح المعرض، عن ترحيبها بزيارة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لجناح معرض المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وقالت إن هذه الزيارة تعبر بحق عن الاهتمام الكبير من جانب القيادة الرشيدة بالأم والطفل، وضرورة توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام بهما، باعتبارهما أساس الأسرة والوطن.