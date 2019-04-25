تكريم الفائزين بجائزة زايد للكتاب اليوم بــ«اللوفر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنظم دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي اليوم حفل تكريم الفائزين بالدورة الثالثة عشرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في متحف اللوفر أبوظبي، بالتزامن مع فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019.

تكرّم جائزة الشيخ زايد للكتاب في كلّ عام نخبةً من الكتاب والمفكرين والناشرين والمواهب الصاعدة الذين أسهمت مؤلفاتهم وترجماتهم في إثراء الحركة الفكرية والثقافية والأدبية والاجتماعية العربية وفي الميادين الإنسانية، حيث تحتفي الجائزة هذا العام بستة كُتاب وأدباء عالميين وتسلّط الضوء على مركز بحوث عربي، تكريماً لنتاجهم الإبداعي والفكري المتميز في تسعة حقول.

وقد فاز في فرع «الآداب» الكاتب والروائي بنسالم حمّيش من المغرب عن كتابه في السيرة الذاتية «الذات بين الوجود والإيجاد»، الصادر عن المركز الثقافي للكتاب عام 2018، فيما فاز الكاتب حسين المطوع من الكويت في فرع «أدب الطفل والناشئة» عن قصته «أحلم أن أكون خلاط إسمنت»، الصادرة عن دار الحدائق عام 2018.

وفاز الباحث الدكتور عبد الرزاق بلعقروز من الجزائر في فرع «المؤلف الشاب» عن كتابه «روح القيم وحرية المفاهيم نحو السير لإعادة الترابط والتكامل بين منظومة القيم والعلوم الاجتماعية»، الصادر عن المؤسّسة العربية للفكر والإبداع عام 2017.

فيما فاز الباحث الدكتور شربل داغر من لبنان بجائزة فرع «الفنون والدراسات النقدية» عن كتاب «الشعر العربي الحديث: قصيدة النثر»، الصادر عن منتدى المعارف عام 2018.

أما في فرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» فقد فاز الباحث الأكاديمي فيليب كينيدي من المملكة المتحدة عن كتابه «الانكشاف في الموروث السردي العربي»، الصادر عن دار نشر جامعة أدنبره عام 2016. في حين فاز المركز العربيّ للأدب الجغرافيّ «ارتياد الآفاق» في دولة الإمارات العربية المتحدة في فرع «النشر والتقنيات الثقافية».