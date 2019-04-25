مشاركة نوعية لـ «محمد بن راشد للمعرفة»

المصدر: دبي - البيان

تتميز مشاركة مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في المعرض بثرائها وتنوعها وغنى برامجها.

حيث تعرض إصدارات مهمة وتظم فعاليات فكرية نوعية تسعها معها المؤسَّسة إلى تعزيز الوعي بمشروعاتها الثقافية، وتسليط الضوء على قائمة الإصدارات والكتب التي تنتجها من خلال هذه المشروعات. كما تهدف المؤسَّسة إلى ترسيخ دورها المعرفي على مستوى المنطقة والعالم، من خلال توطيد أواصر الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بقطاعات النشر والتوزيع.

وتزخر أجندة مشاركة المؤسَّسة في المعرض بقائمة حافلة من الأنشطة وفعاليات توقيع الكتب، إلى جانب الجلسات النقاشية، وورش العمل المتخصصة التي يقدمها عدد من أبرز الكتّاب والمختصين في مختلف مجالات الفنون الأدبية.

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، حرصها على المشاركة بشكل مستمر في هذه التظاهرة الثقافية المهمة، والتي تستقطب سنوياً تحت مظلتها نخبة من المختصين والمعنيين بقطاعات النشر والتوزيع من مختلف دول العالم، إلى جانب أبرز المؤلفين ودور النشر والأدباء والمفكرين، لتشكِّل حراكاً ثقافياً مهماً على مستوى المنطقة.