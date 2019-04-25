جون كيري : الإمارات حققت المعجزات

المصدر: أبوظبي - البيان

قال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، إن التطور والازدهار الذي تشهده دولة الإمارات يرجع إلى جهود ورؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات التي جعلت من هذه الدولة الصحراوية اليوم دولةً عصريةً قادرةً على تحقيق المزيد من الإنجازات كلَّ يوم.

وذكر كيري في جلسة حوارية أدارها معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، ضمن فعاليات الدورة الـ29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أن الفارق بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات أنه لا توجد لدينا قيادة لتحقيق تطلعات الشعب الأمريكي.

حضر الجلسة الحوارية عدد كبير من المسؤولين وجمهور الثقافة وطلبة أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وتركزت حول الحديث عن كتاب كيري الذي صدر عام 2018 بعنوان «كل يوم إضافة»، الذي نشرته دار نشر «سايمون آند شوستر»، ويمثل جزءاً من مذكراته خلال حياته السياسية.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق بالتطور العمراني والنهضة الحضارية التي تعيشها دولة الإمارات في ظل أجواء من التسامح والانفتاح والاستقرار، مشيراً إلى أن متحف اللوفر في أبوظبي يعد صرحاً عالمياً «من أجل الانفتاح على الآخرين، وتفهم التنوع في عالم متعدد الأقطاب».

وقال كيري: «لقد زرت متحف اللوفر أبوظبي، وهو بصراحة مركز تعليمي وثقافي، وهو رسالة للأجيال القادمة لتتعلم قيم التسامح والتواصل مع الثقافات العالمية».

وعبّر عن اندهاشه بمظاهر التطور العمراني في الإمارات قائلاً: «منذ سنوات قلائل زرت أبوظبي ودبي، وكانت في معظمها مناطق رملية، واليوم أشاهد نهضتهما العمرانية وطفرتهما العقارية التي ما زالت متواصلة لتبهر العالم.. فمن الناحية العمرانية أثبتت دولة الإمارات وجودها حول العالم وتألقها ببناء أطول الأبراج الموجودة في العالم «برج خليفة»، الذي شاهدته في دبي، وقبلها بسنوات زرت تلك المنطقة حين كانت رملية بالكامل».