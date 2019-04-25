الأرشيف الوطني يدشّن «ذاكرتهم تاريخنا»

المصدر: أبوظبي - وام

دشّن الأرشيف الوطني كتاب «ذاكرتهم تاريخنا» أحد أهم إصداراته وأحدثها، في منصته التي يشارك بها في أول أيام معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الحالية.

ويجمع هذا الكتاب عدداً كبيراً من الروايات الشفوية التي جاءت تكملة للوثائق التاريخية المتنوعة التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني، والتي تثري ذاكرة الوطن بمآثر الآباء والأجداد، وبعادات أبناء الإمارات وتقاليدهم بلهجتهم المحلية لتبقى زاداً للأجيال الناشئة وبرهاناً على الانتماء للوطن والولاء لقيادته الحكيمة.

وقد شهدت منصة الأرشيف الوطني حضور ماجد المهيري المدير التنفيذي في الأرشيف الوطني، وبعض مديري الإدارات في الأرشيف الوطني، وبعض الخبراء والمختصين في مجال التاريخ الشفاهي بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، احتفالاً بإصدار هذا الكتاب الذي يتألف من 431 صفحة، ضمت 15 مقابلة مع الرواة والمعمرين وكبار السن الذين سردوا بعض الحكايات والقصص والمجريات التي تشير إلى تسامح المجتمع الإماراتي.