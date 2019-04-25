زكي نسيبة يوقع «الشيخ زايد وسالم بن حم رفقة لها تاريخ»

المصدر: أبوظبي - وام

وقّع معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، كتابه الوثائقي الصادر حديثاً بعنوان «الشيخ زايد وسالم بن حم رفقة لها تاريخ»، وذلك على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019 التي انطلقت أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

حضر حفل توقيع الكتاب - الذي يتناول بعنوانه وفصوله الأربعة جوانب عديدة من هذه الرفقة بكل امتدادها التاريخي وأحداثها وتحولاتها - الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين والإعلاميين

وفي مقدمة الكتاب، يروي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: «في بدايات الاتحاد عندما كان الشيخ سالم بن حم مرافقاً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان في إحدى رحلاته الخارجية، التقاه أحد الصحافيين البريطانيين المشككين بقوة ومتانة الاتحاد، وقام الصحافي بتوجيه أسئلة مباغتة ومبطنة أحياناً للشيخ سالم، فأجابه بن حم بعفوية ودهاء البدوي:

أنا درست في مدرسة وجامعة القائد والحكيم زايد الخير، وأفتخر أني بعدني تلميذ فيها، ولهذا يا صديقي الصحفي فإن ولائي لزايد وإخلاصي لما يؤمن به القايد، فتخير أسئلتك قبل لا تسألها، فولاؤنا للوطن وقوته وإخلاصنا للقائد وعزيمته، ولأنه يجوز يصعب عليك استيعاب هذه المعاني».