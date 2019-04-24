المصدر: البيان الإلكتروني

يشارك الدكتور سلطان محمد النعيمي بإصداره الجديد "زايد..هُوية شعب ووطن" في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي انطلق اليوم وتستمر فعالياته حتى نهاية الشهر الجاري.

وقد بدأت فكرة الكتاب بعد مقال للكاتب بعنوان "زايد هوية وطن" تم نشره في عام 2013، وبعد رحلة من البحث وأعوام من الدراسة في الموضوع ذاته يحاول الكتاب الإجابة على التساؤلات التالية:

ما هي مفاهيم الهُوية؟ وكيف يمكن أن نستشفَّ أهميتها ودورها في المجتمع؟

أين تقع مواطن قوة الهُوية سواء في ما يتعلق بالفرد أو المجتمع أو الدولة؟

هل يمكن استحداث أو خلق هُوية؟

كيف يمكن أن يلعب التاريخ والقادة الكاريزماتيون دوراً في خلق هُوية جديدة للمجتمع؟

هل يمكن خلق هُوية جديدة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، مرتكزة ومستمدة لعناصرها من شخص الشيخ زايد؟

لماذا يجب النظر إلى شخصية الشيخ زايد وإرثه العظيم في إطار الهُوية؟

ما المقومات والعوامل والأسباب التي تدفعنا بأريحية إلى التسليم بأن الشيخ زايد هُوية للشعب الإماراتي، وهُوية لدولة الإمارات؟

ما المبادئ والقيم التي يمكن أن نستشفّها من هذه الهُوية، وكيف يمكن الاستفادة القصوى منها لتبيان البُعد والمفهوم العميق لعبارة "عيال زايد"، واستمرار تأثيرها مستقبلاً لعشرات الأجيال القادمة؟