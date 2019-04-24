«الشارقة القرائي للطفل».. ورش وفعاليات ومسرحيات تعليمية

المصدر: الشارقة - البيان

تجارب علمية مذهلة، وبراكين ثلجية، أنارت مسرح مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ11، الذي يقام في إكسبو الشارقة، ويستمر حتى 27 أبريل الجاري، ضمن مسرحية تفاعلية أقيمت بعنوان «أصوات المرح» قدمها فريق برنامج العلوم المسلية من أوكرانيا.

وقدمت المسرحية تجارب سحرية مذهلة، حيث تحول الماء إلى ثلج حقيقي، سارع الأطفال لالتقاطه، وارتسمت على وجوههم علامات التعجب والدهشة، فما يحدث من تجارب تخاطب الخيال، كما تطايرات قطع الحلوى الكبيرة بين الحضور، الذين شاركوا الفريق في معظم التجارب العلمية، والتي نصحوا بعدم تجربتها في البيت لكونها مصنوعة من مواد خطرة لا يسهل التعامل معها، وتعالت ضحكات وصرخات الأطفال الذين تزاحموا على خشبة المسرح لمشاهدة التفاعلات الكيميائية التي يحدثها ثاني أكسيد الكربون.

ورشة

تقنيات حديثة، وعناصر فنية جديدة، تعرف إليها زوار ورشة «فن تصوير الزهور»، التي قدمتها مؤسسة «فن»، المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بالتعاون مع شركة «كابجر».

وتضمنت الورشة التي قدمتها شعاع المطاوع، إطلاع الأطفال عن كثب على أحدث تقنيات الإضاءة وأفضل أنواع معداتها، وأهميتها للصورة سواء كانت داخلية أو خارجية، حيث أكدت أن الإضاءة في التصوير الفوتوغرافي واحد من أبرز عناصر التصوير في اللقطة، ولا تقل أهمية عن باقي عناصر الصورة مثل موضوع التصوير وزاوية الالتقاط ووضعية التصوير المناسبة.

مبادرة «أنا»

تشارك جمعية أصدقاء مرضى السرطان، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً، في المهرجان بجناح تخصصه لاستعراض أهداف مبادرتها «أنا أبتكر» والتي تقع تحت مظلة «أنا»، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الأطفال.

وتبذل مبادرة «أنا» جهوداً كبيرة في سبيل تعزيز وعي المجتمع بأعراض الإصابة بالسرطان وسط الأطفال، وبأهمية الكشف المبكر، الذي يلعب دوراً كبيراً في التقليل من الوفيات، ولا سيما أن أحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية، تعد سرطان الأطفال المسبب الرابع لوفاة الأطفال دون سن الـ15 عاماً في الدول الصناعية.