الفنون التراثية الأوكرانية تتألق في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

تتميز أوكرانيا بعلاقات ثقافية وفنية متميزة مع دولة الإمارات، حيث تحرص الفرق الفنية الأوكرانية على المشاركة بمعظم الفعاليات الفنية والثقافية، ومن بينها فرقة كييف، والتي قدمت أخيرا، عروضا متنوعة في الدولة، شملت مجموعة ألوان شعبية وتراثية.

وقد قدمت «فرقة كييف» في مشاركاتها وفعالياتها في الشارقة، عروضاً فنية رائعة مثلت فنون الفولكلور الأوكراني من مناطق عدة في أوكرانيا.

وعبرّت مديرة الفرقة، ايرينا جوتنوك، عن سعادتها بالإقبال الكبير من قبل الجماهير التي قدمت للاستمتاع بالعروض الفنية التي قدمتها الفرقة الأوكرانية.