السفير الهندي: «أبوظبي للكتاب» منصة عالمية لتلاقي الحضارات

المصدر: أبوظبي - وام

أكد نفديب سينغ سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، أن اختيار جمهورية الهند ضيف شرف الدورة الـ29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، يعكس قوة العلاقات الراسخة بين قيادتي البلدين وشعبيهما الصديقين، والرؤى الفريدة نحو تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي الذي تزخر به دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وقال السفير الهندي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» إن مشاركة الهند في الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يمثل منصة عالمية رائدة لتبادل المعرفة والثقافات وتلاقي الحضارات على أرض الإمارات، وطن التسامح والتعايش وتقبل الآخر، تهدف إلى مشاركة مكونات المشهد الثقافي والمعرفي الهندي مع المشاركين من أكثر من 50 دولة.

ولفت إلى أن الهند تشارك في الدورة الحالية من المعرض بوفد رفيع المستوى مكون من أكثر من 100 مشارك، وأكبر جناح على الإطلاق لدولة ضيف شرف لهذه التظاهرة الثقافية، والذي من شأنه أن يشكل محطة مهمة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية الثقافية بين البلدين ويعكس تنوع وغنى الناتج الثقافي الهندي على الساحة الثقافية الدولية.

وأشار إلى أن 30 من كبريات دور النشر الهندية، التي تتميز إصداراتها باهتمامات شرائح كبيرة من القراء تشارك في فعاليات المعرض، بالإضافة إلى كبار الكتاب والمؤلفين والفنانين لتسليط الضوء على التنوع الثقافي الغني الذي تحتضنه وتحتفي به الهند والإمارات والتركيز على كتب الأطفال وتسليط الضوء عليها من خلال عقد العديد من الجلسات النقاشية والحوارية التفاعلية.

برنامج حافل

ولفت إلى أن مشاركة الهند في المعرض تزخر ببرنامج حافل من الجلسات النقاشية التفاعلية من خلال أكثر من 10 جلسات نقاشية وورش لكتب ومؤلفين من الهند تلقي الضوء على التراث الهندي التقليدي والتبادل الثقافي بالإضافة إلى جلسات خاصة بالشعر الهندي من كافة الأقاليم، كما سيكون هناك 3 فرق فنية تمثل مختلف الفنون وتستعرض الفلكلور الهندي الغني.

مشاركة متميزة

وتشهد الدورة التاسعة والعشرين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب مشاركة متميزة للمجلس الوطني الاتحادي، بهدف نشر الثقافة والمعرفة البرلمانية وتعزيز التواصل والشراكة مع مجتمع الإمارات.

وقال أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، إن المشاركة في المعرض تأتي تنفيذاً للأهداف والمبادرات التي تضمنتها استراتيجية المجلس البرلمانية، التي تستهدف بناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة لتبادل المعلومات والمعرفة وتفعيل الشراكة والتواصل مع مختلف فئات المجتمع ونشر الثقافة البرلمانية والوعي بمسيرة المجلس واختصاصاته وإنجازاته على الصعيدين المحلي والخارجي.

فعاليات خاصة

ومن جهته، يستعد نادي تراث الإمارات لمواصلة مشاركاته في مختلف الفعاليات الثقافية والتراثية التي تشهدها الدولة ابتداء بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب وانتهاء بمهرجان الظفرة التراثي، مروراً بفعالياته الخاصة بعام التسامح.. فيما اختتم مشاركته المتميزة في فعاليات الدورة السابعة عشرة من «أيام الشارقة التراثية».

وتأتي هذه المشاركات في إطار الحضور الفاعل للنادي في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تخدم تراثنا وتزيد من الحراك الثقافي في الدولة، وانسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، التي تركز على تفعيل الدور الثقافي للنادي بشكل عام، ودوره التراثي بشكل خاص، وتكثيف جهوده في دعم الثقافة التراثية ورفدها بكل ما يعزز انتشارها ويدعم حيويتها.