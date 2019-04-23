راشد الشرقي يستقبل وفد «دبا للثقافة والفنون»

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بمكتبه ظهر أمس وفدا من جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح برئاسة عبيد احمد راشد اللاغش الضنحاني رئيس الجمعية، وعددا من أعضاء الجمعية بالإضافة الى لجنة المسرح وقام الوفد بإهداء سموه الدرع الذي حصل عليه فريق العمل المسرحي بالجمعية بمناسبة فوز العرض الإماراتي«صدأ» بجائزة محور مسرح الشارع في الدورة الـ4 لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر، مناصفة مع العرض العراقي «حلم».

ومن جهة ثانية، اكد سموه على أهمية المسرح المدرسي في تكوين شخصية طلاب المدارس وصقل مهاراتهم وتنمية ملكاتهم الإبداعية والفنية.

جاء ذلك خلال حضور سموه لإختتام فعاليات مهرجان المسرح المدرسي في دورته العاشرة بمسرح مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالفجيرة الذي تم تنظيمه برعاية من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع منطقة الفجيرة التعليمية، والذي استمر على مدار سبعة ايام قدم خلاله طلبة رياض الأطفال والحلقتان الأولى والثانية والتعليم الثانوي 20 عرضاً مسرحياً بمشاركة أكثر من 600 طالب من 20 مدرسة.

هذا فيما انطلق، أول من أمس، معرض الكتاب، الذي ينظمه مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الفجيرة، ويتضمن العديد من العناوين الثقافية والعلمية والأدبية.

ونظم المركز على هامش المعرض، الذي يستمر أربعة أيام، ورشة حول فوائد القراءة وأهميتها، قدمتها مدربة التنمية البشرية إيمان النعيمي، بمشاركة نحو 52 طالبا وطالبة من أكاديمية الفجيرة العلمية الإسلامية.