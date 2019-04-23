«راشد لأصحاب الهمم» يستقبل رمضان بمعرض تراثي

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز راشد لأصحاب الهمم معرضاً خاصاً لاستقبال شهر رمضان المبارك، تم خلاله عرض المنتجات التراثية واليدوية، وشملت العباءات والعطور والأكلات الشعبية المتميزة. حضر الافتتاح الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم والشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم، ومريم عثمان المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم.

من جانبها، أوضحت مريم عثمان، أن المركز اعتاد سنوياً تنظيم العديد من الفعاليات، وفي نسخة هذا العام قررنا إقامة معرض داخل مقر المركز تعرض من خلاله المنتجات اليدوية والمشغولات التراثية.

بدورها، قالت منى صقر سفير الأمل والعطاء، إن مشاركتها في المعرض الخيري الذي استضافه المركز، بالمشاركة مع عائشة البشير مؤسسة العاش للعطور، جاءت نظراً لمجهودات المركز الواضحة في تمكين أصحاب الهمم والعمل على تنمية مهاراتهم.