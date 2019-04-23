استكشاف «اللوفر أبوظبي» على متن قوارب «الكاياك»

المصدر: إعداد - عمر حرزالله

يتميز متحف اللوفر أبوظبي الشهير بهندسته المعمارية الرائعة وتصاميمه الفنية المبتكرة التي من الضرورة رؤيتها. والآن هناك طريقة جديدة تماماً للتعرف إلى متحف اللوفر، وفقاً لموقع «whatson»، من خلال إطلاق تجربة التجديف بقوارب الكاياك في المياه المحيطة بهذا المتحف.

وليست هذه نزهة تجديف عادية، إذ ستبحر أولاً في بحر العرب قبل التوجه نحو «المدينة الثقافية المصغرة» لإلقاء نظرة فاحصة على المتحف. ولا تتطلب هذه الجولة بالكاياك خبرة سابقة، إذ سيرافقك مدرب محترف أثناء التنقل داخل وخارج هذه البنية المذهلة.

كما أنها تعد رحلة رائعة بالنسبة للعائلة، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و12 سنة، مدعوون للمشاركة، طالما كانوا برفقة أحد الوالدين أو الوصي. وتبلغ تكلفة هذه التجربة الرائعة 120 درهماً ومدتها ساعة واحدة، وهي متوافرة يومي الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحاً وحتى 5:30 مساءً.

وبمجرد عودتك إلى اليابسة، يمكنك استكشاف بقية المتحف سيراً على الأقدام. بالإضافة إلى صالات العرض الدائمة التي تستمر حتى 18 مايو، يمكنك الاطلاع على لوحات شهيرة نادرة لفنانين بارزين أمثال رامبرانت فان راين، يوهانس فيرمير، يان ليفينز، وكارل فابريتيوس - جميعهم أنتجوا أعمالاً فنيةً خلال العصر الذهبي الهولندي خلال القرن السابع عشر.

ويوصف متحف اللوفر أبوظبي بأنه «جزيرة المتاحف»، واستغرق بناؤه عقداً من الزمن قبيل افتتاحه في عام 2017. وقد صممه المهندس المعماري الفرنسي، جان نوفيل، ولديه العديد من الميزات المذهلة، مع تحقيق أقصى استفادة من الطاقة والمياه والمناخ الإماراتي الحار.