إطلاق النسخة 6 من «الفنان الناشئ»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دار المجوهرات «فان كليف أند آربلز» عن إطلاق النسخة السادسة من مسابقة «جائزة فان كليف أند آربلز للفنان الناشئ في الشرق الأوسط»، بالتعاون مع مركز «تشكيل»، التي تمنح المصممين الناشئين فرصة فريدة لعرض أعمالهم أمام جمهور عالمي بدعم من هاتين المؤسستين الرائدتين لإنتاج تصاميمهم.

وتشجع النسخة السادسة من الجائزة المصممين على النظر إلى الطبيعة والاحتفاء بظواهرها الدورية من خلال التفسيرات المفاهيمية. وتبحث المؤسستان عن عمل يقدم منظورات فريدة حول الجوانب الدورية للحياة والزمن والطبيعة،

ويعزز في الوقت نفسه عنصري الشكل والوظيفة. ولتنمية مواهب التصميم في دول الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان والكويت، تسعى الجائزة إلى تشجيع ودعم مصممي المنتجات للارتقاء بأفكارهم وتحويلها إلى واقع ملموس.

وعلى الراغبين بالمشاركة أن يقدموا طلباتهم خلال مهلة أقصاها 2 يونيو 2019، علماً بأن الفائز بالجائزة سيتلقى ميزانية إنتاجية قدرها 30 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى رحلة إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور دورات تدريبية في مدرسة «ليكول فان كليف أند آربلز» المتخصصة بفنون المجوهرات.