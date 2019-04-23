منتسبو برنامج إدارة الوثائق يزورون الأرشيف الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

قام المشاركون في برنامج الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف، الذي ينظمه ويرعاه الأرشيف الوطني بالتعاون مع جامعة السوربون - أبوظبي، بزيارة مقر الأرشيف الوطني في رحلة ميدانية علمية، تأتي في إطار التطبيق العملي لما يتلقاه المشاركون من دروس نظرية في المساقات الدراسة في جامعة السوربون.

اطلع المشاركون في البرنامج على أحدث التقنيات المستخدمة في أنظمة الأرشفة الورقية والإلكترونية، وعلى نظام العمل في قسم الأرشيف المركزي، وفي الأرشيف الرئاسي، وقاموا بجولة على مرافق الأرشيف الوطني. وكذلك على تنظيم الأرشيف الجاري والوسيط للأرشيف الوطني، بالإضافة إلى آليات الجرد والتصنيف، والحفظ والإتلاف، والتحويل حسب اللوائح القانونية والمعايير المعتمدة والمواصفات الدولية المتبعة في المجال نفسه، وتعرّفوا على المهام الرئيسية الأخرى للقسم.

واشتملت زيارة المشاركين في البرنامج التدريبي المهني في إدارة الوثائق والأرشيف على جولة في الأرشيف الوطني بدأت بقاعة إسعاد المتعاملين؛ حيث تعرفوا على وظائفها التي تتلخص في استقبال الباحثين، وتسهل عليهم عملية البحث في تراث وتاريخ دولة الإمارات ومنطقة الخليج في الوثائق والسجلات التاريخية، ثم في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي تضم نماذج من الوثائق المكتوبة، والصور الفوتوغرافية، والخرائط، والألبومات الإلكترونية لقادة دولة الإمارات وأبرز رجالاتها في العصر الحديث.

الجدير بالذكر أن هذه الدفعة الأولى من المشاركين في البرنامج التدريبي المهني في إدارة الوثائق والأرشيف، الذي أطلقه الأرشيف الوطني بالتعاون مع جامعة السوربون في أبوظبي، ويتألف البرنامج من ستة مساقات دراسية بمثابة دورات مُكثفة تستهدف موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، لتطوير خبرتهم المهنية في مجالات متنوعة.