فعاليات تراثية في احتفالات بلدية دبا بـ«حق الليلة»

المصدر: دبا - البيان

نظمت بلدية دبا وفرع البدية العديد من الفعاليات، في سياق الاحتفاء بالنصف من شعبان «حق الليلة» على مدار يومين، حيث نظمت بلدية دبا أول من أمس احتفالاً في «لولو هايبر ماركت» فرع دبا، بحضور عدد كبير من الجمهور من مختلف الجنسيات، وبمشاركة الممثلة بشرى كياني، تم خلاله عرض أوبريت من إخراج محمد المسماري، كما تضمن الاحتفال حزمة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والمسابقات التراثية، بالإضافة إلى الاحتفالات داخل مبنى البلدية، إلى جانب مشاركة الفرحة مع «مركز دبا لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم».

وقال المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام البلدية: إن هذا الاحتفال جاء لحرص البلدية على المشاركة في المناسبات المجتمعية والفعاليات الوطنية التي تحافظ على الثقافة والهوية الوطنية الإماراتية.