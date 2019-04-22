تكريم الفائزين بجوائز ملتقى ناشري كتب الأطفال

المصدر: الشارقة - البيان

كرم أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، في دورتها السادسة (2019)، والهادفة إلى الارتقاء بالإنتاج الإبداعي لدور النشر أعضاء الملتقى، وتطوير إسهاماتهم في مجالات نشر كتاب الطفل العربي، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 11 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي يقام حالياً ويستمر حتى 27 أبريل الجاري.

وحضر الملتقى ناصر عاصي، رئيس الملتقى، وعائشة حمد مغاور الأمين العام للملتقى، ولجنة التحكيم المكونة من الأديبة الدكتورة صباح العيسوي، ومدير عام مجموعة كلمات للنشر تامر سعيد، والرسامة انطلاق محمد، إلى جانب نخبة من الناشرين الإماراتيين والعرب.

وفازت دار النشر «أ، ب، ت»، ناشرون من الأردن، عن فئة الطفولة لما قبل الستة أعوام، عن كتاب «بهاء ولعبة الاختباء»، للكاتب جيكر خورشيد والرسام طاهر رضائي، وعن جائزة الطفولة المتوسطة للفئة العمرية ما بين 6-11عاماً، فازت دار ينبع للنشر من المغرب عن كتاب، «ماذا أرى» للكاتبة أمينة الهاشمي والرسامة جلنار حاجو، فيما حجبت لجنة التحكيم جائزة كتب اليافعين لهذه الدورة، نظراً لعدم ارتقاء الأعمال المقدمة للمعايير المعتمدة في الجائزة والأهداف المنشودة.

وقال رئيس الملتقى ناصر عاصي، في الافتتاح: «نحتفل هذا العام بمناسبة لها أهمية كبرى وعبق آخر، فالفائزون بجائزة الملتقى للدورة السادسة سيحملون معهم فرحة الفوز كونهم حصدوا جوائزهم مع بداية انطلاق فعاليات «الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019».

ومن جانبه قال تامر سعيد: «شهدت الدورة السادسة من جائزة الملتقى مشاركات متنوعة على المستويات كافة، ونجح الفائزون في تحقيق المعايير التي تضعها، حيث قدم الفائزون مشاركات نوعيّة».