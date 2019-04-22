«أبوظبي للكتاب» يحتفي بتنوع وغنى الثقافة الهندية

المصدر: أبوظبي - البيان - عبير يونس

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينعقد معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019 في نسخته الـ29 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة الممتدة من 24 ولغاية 30 أبريل. وتحل الهند الدولة ضيف شرف هذه الدورة إذ تم تكريس غالبية برامج المعرض لتستعرض تنوع وغنى النتاج الثقافي الهندي.

ومن المتوقع أن تستقطب مشاركة الهند المتميزة عدداً كبيراً من الزوار، مع باقةٍ واسعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة المقرّر إحياؤها طوال مدة المعرض، في ظل استقبال المعرض الآلاف من مُحبّي القراءة والأدب والثقافة وأبرز دور النشر والكتّاب والأدباء والمؤلفين من دولة الإمارات وشتى أنحاء العالم، الأمر الذي يُعزز من مكانة أبوظبي كمركز عالمي للنشر.

ثقافة غنية

وتستعرض أنشطة جناح الهند موضوعات متعددة، ومن ضمنها الأدب والثقافة والفن والموسيقى والسينما والرقص. كما توفر المشاركة الهندية فرصة متميزة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اغتنام الفرص التي توفرها المجموعات والشركات ودور النشر الهندية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يستضيف الجناح الهندي في المعرض طيفاً من الكتّاب والمؤلفين والباحثين في الشؤون الأدبية من الهند ليكونوا سفراء بلدهم في مجالات الأدب والفنون.

مؤلفون وكتاب

وتستضيف المنصة الرئيسة للمعرض بعضاً من أكثر المؤلفين الموهوبين في الهند، ومن أبرزهم سفير دولة الهند لدى دولة الإمارات نافديب سوري الذي سيشهد إطلاق كتابه «كُتب بالدم وبروح الحرية» ضمن فعاليات المعرض. ويُعد الكتاب أول نسخة مترجمة من البنجابية إلى الإنجليزية لقصيدة «خوني فايساخي»، التي كتبها جدّ السفير بناءً على مشاهداته لمذبحة جليانوالا باغ التي وقعت في 13 أبريل عام 1919.

ومن جانبها، تُسجّل بريتي شينوي، المؤلفة التي حققت كتبها أفضل المبيعات، مشاركتها في المعرض من خلال حديثها عن كتابها الجديد «استيقظوا، الحياة تُنادي»، لمناقشة الإلهام الكامن وراءه، فضلاً عن أهمية استمتاعنا بالحياة كلّ يوم لأقصى حد ممكن.

القيم الهندية

كما يتحدث ديباك أونيكريشان، الكاتب المقيم في دبي، حول كتابه الجديد «للذاكرة: أنا اخترعت الناس»، الذي تناول فيه الناس الذين قاموا بتنشئته وسُبل مساهمتهم في رسم ملامح كتابه.

وبدوره، سيُلقي المؤلف شري بيراد راجارام، كلمة يُركّز فيها على مواضيع وقيم السلام والحقيقة التي تطرق إليها في كتابه «استكشاف حياة الماهاتما». وبالإضافة إلى ذلك، سيتحدث مانوج داس، أحد أكثر الأسماء المرموقة في المشهد الأدبي الهندي، حول كتابه «الهند، دولتي الصغيرة»، والذي يتناول حال القيم الهندية في المجتمع الهندي دائم التغيّر.

فنون وتراث

كما يقدم المعرض قائمة متميّزة من نخبة المؤدين الهنود، ليقدموا عروضهم التي تتراوح بين الموسيقى الكلاسيكية والرقص إلى الموسيقى البنجابية الشعبية وغيرها الكثير. وتضم أبرز معالم المعرض حضور المغني ذي الشعبية الهائلة جاسبر جاسي، وفرقة «كوتل خان» للموسيقى الشعبية، والمغني وكاتب الأغاني هاربريت.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يأتي اختيار الهند كضيف شرف لنسخة هذا العام من المعرض كدليل على الدور الكبير الذي يلعبه معرض أبوظبي الدولي للكتاب في الانفتاح على الثقافات الأخرى؛ وهي الميزة التي من المتوقع أن تترك بصمة بارزة خلال عام 2019.

ويُعد البرنامج الثقافي لضيف الشرف جزءاً من العمل المكثف الذي أنجزناه لتعزيز قدرة المعرض على الابتكار والتفاعل مع الجمهور، والاستناد إلى نجاحه المبهر عاماً بعد عام ليجسد تلك المنصة السنوية الهامة لجميع الأطراف المعنية في قطاع النشر».

وتابع آل علي: «نتطلع إلى الترحيب بالكتاب والأدباء والمفكرين الهنود هذا العام الذين أثروا الساحة العالمية بإبداعاتهم على مدى السنوات الماضية، لنتعرف عن كثب على الثقافة الهندية المتميزة. ويفتخر معرض أبوظبي الدولي للكتاب بتنوعه وقدرته على تقديم تجربة ذات طراز عالمي لكافة المشاركين والزوّار، وإني على ثقة بأنّ الدورة الـ29 ستكون الأفضل في تاريخ المعرض».

روابط تاريخية

ومن جانبها، قالت سميتا بانت، ممثلة السفارة الهندية في دولة الإمارات: «يغمرنا السرور باختيار الهند ضيف شرف في دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب. إذ تتمتع الهند بعلاقات متينة وراسخة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتُعد هذه الشراكة انعكاساً للروابط التاريخية التي تجمعنا بالعالم العربي. وتتمثل مشاركتنا في المعرض في وفد رفيع مكون من أكثر من 100 مشارك، متضمناً جهات النشر والنقاد الأدبيين والمؤلفين، كما تحظى الهند بأكبر جناح في نسخة هذا العام من المعرض.

43 نشاطاً لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات

كشف الشاعر والكاتب حبيب الصايغ، أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أن «كتاب وأدباء الإمارات» يشارك في معرض أبوظبي للكتاب عبر منصة تفاعلية مفتوحة تشتمل على 43 نشاطاً، ويعرض مجموعة من الإصدارات الجديدة، ضمن 228 عنواناً تمثل جانباً من تجربة الاتحاد في مجال النشر.

ومن هذه الفعاليات محاضرات بعنوان «عولمة الثقافي: التنازع بين الثقافة والحضارة» يقدمها د. علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وأخرى بعنوان «تطور الحركة الأدبية والثقافية السودانية» للدكتور عمر أحمد قدور رئيس الاتحاد القومي للأدباء والكتاب السودانيين، ومحاضرة لمحمدو أحظانا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عن «القدس في مخيلة سكان الغرب الصحراوي (موريتانيا والجوار نموذجاً)»، ويتحدث الدكتور مبارك سالمين رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين عن «صورة الآخر في الكتب المدرسية»، ويتحدث صلاح الدين الحمادي رئيس اتحاد الكتاب التونسيين عن «الكتاب وقضايانا الراهنة، الأسئلة الحارقة».

كما يتضمن برنامج الفعاليات محاضرة لفهد المعمري بعنوان «الشعر النبطي الإماراتي.. مرحلة الدراسات والأبحاث»، ومحاضرة عن فنون شعرية إماراتية لسلطان العميمي، وندوة بعنوان «الموروث الشعبي في الأدب الإماراتي» يشارك فيها د.عبد العزيز المسلم ود. راشد المزروعي، ومحاضرة بعنوان «أغنية وطن» للدكتورة فاطمة البريكي، ومحاضرة «في تطور السرد الإماراتي» لسامح كعوش، و«المايدي بن ظاهر أيقونة الشعر الإماراتي» يقدمها سالم بو جمهور القبيسي، فيما يتحدث حبيب غلوم عن «الدور المنشود للمسرح الإماراتي» وغيرها الكثير.