محمد الشرقي: الموسيقى لغة تواصل وحوار وتفاهم بين شعوب العالم

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية دور الموسيقى كلغة تواصل وحوار وتفاهم بين شعوب العالم، باعتبارها لغة جامعة لمختلف الأجناس والأطياف والبلدان.

وثمن سموه توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في ترسيخ الفن الأصيل في الإمارات عامة وفي الفجيرة خاصة، من خلال تأهيل جيل موسيقي مبدع واستثماره بشكل علمي ممنهج. جاء ذلك خلال حضور سموه والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي ملتقى الفجيرة الدولي الأول للعود الذي تنظمه أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، في مبنى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الفجيرة بمشاركة عازفين على آلة العود من مختلف الدول العربية.

وأشاد سمو ولي العهد بدور أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في تبني الطاقات الإبداعية والمواهب المتميزة للخروج بمشاريع موسيقية تصل إلى مرحلة الاحتراف، مؤكداً أهمية تعزيز مكانة الفجيرة على الساحة الفنية، لتكون وجهة لاستقطاب جميع الفنانين، من خلال رعايتها للفعاليات الفنية والثقافية والموسيقية الرائدة، وذلك ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وافتتح سموه معرض لصناع العود المرافق للحفل الموسيقي والذي تضمن عرضاً لصناعة العود من قبل ثلاث مدارس فنية متنوعة في العالمين العربي والإسلامي.