الشارقة تستضيف المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات

المصدر: الشارقة - البيان

بمناسبة اختيار الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، تستضيف إمارة الشارقة يومي 25 و26 أبريل الجاري في مركز إكسبو الشارقة، الدورة الرابعة من المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومؤسساتها (إفلا) في المنطقة العربية، بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «تكنولوجيا المعلومات والمعرفة الرقمية، وتأثيرها على مؤسسات وبيئة المعلومات العربية».

ويشارك في المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات نخبة من متخصصي المكتبات من جميع أنحاء العالم، حيث يبحث واقع تكنولوجيا المعلومات، وأثرها على مؤسسات وبيئة المعلومات العربية، إلى جانب مناقشة التحولات الكبيرة التي أحدثتها الثورة الرقمية والتكنولوجية على جميع الصعد لاسيما في مجال المكتبات والمعلومات.

تفعيل الحوار

وفي الصدد قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «نحرص في هيئة الشارقة للكتاب على إتاحة الفرصة لأمناء المكتبات في العالم العربي ليكونوا أكثر مواكبةً لأحدث الممارسات والبرامج، والمشاريع، والمبادرات، على صعيد إدارة المكتبات، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يدعونا لتفعيل أسس الحوار الثقافي والحضاري مع مختلف الجهات الفاعلة على المستويين العربي والعالمي، لهذا عملنا وطيلة الأعوام الأربعة الماضية على تنظيم مؤتمر المكتبات بشراكة استراتيجية بين معرض الشارقة الدولي للكتاب وجمعية المكتبات الأمريكية».

وأضاف: «تأتي استضافتنا للدورة الرابعة من المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومؤسساتها (إفلا) في المنطقة العربية، تماشياً مع اهتمامنا في هيئة الشارقة للكتاب بقطاع المكتبات، الذي نعتبره جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا ورؤيتنا للنشر ودعم صناعة الكتاب».

ديزني في الشارقة القرائي

من جهة أخرى، وفي إطار سعيه لتعريف الأطفال إلى مختلف أصناف الفنون وأكثرها جمالاً، خصص مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في دورته الـ11 هذا العام، منصة عرض سينمائية متخصصة، تتولى طوال أيام الحدث الذي ينطلق غداً ويستمر حتى 27 أبريل الجاري، عرض نخبة من أبرز الأفلام السينمائية الكلاسيكية التي أنتجتها الشركة العالمية «والت ديزني».

وتتولى المنصة تقديم أجمل القصص السينمائية التي ترجمها مؤلفون وكتّاب ومبدعون عالميون وأنتجتها شركة والت ديزني، ليكون جمهور المهرجان من الأطفال أمام مشهد سينمائيّ متميّز.