إطلاق أول كتاب عن تاريخ أبوظبي العمراني

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، ومعالي زكي نسيبة، وزير دولة، في أبوظبي، أمس، حفل إطلاق كتاب بعنوان «Planning Abu Dhabi: An Urban History» للمهندسة المعمارية الإماراتية والأخصائية في التخطيط والتصميم والتطوير العمراني الدكتورة ريم بني هاشم، وهو أول كتاب عن التاريخ العمراني للمدينة يصدر من قبل باحثة إماراتية وباللغة الإنجليزية، حيث يبحث ويوثق مراحل التخطيط العمراني لأبوظبي.

فهم الماضي

تعد الدكتورة ريم، أول إماراتية تحصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط العمراني، وواحدة من رائدات بحوث التطوير العمراني للعاصمة. ومن خلال دراستها نمو الإمارة لأكثر من 10 سنوات، توصلت إلى قناعة بأن التخطيط المستقبلي للتطوير العمراني لأبوظبي يعتمد بشكل كبير على فهم الماضي، وأصول التشكيل المادي للمدينة، وأصحاب القرار المؤثرين، وماهية نظم ومدارس التخطيط العمراني التي قادت ذلك النمو، والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي فرضت ذلك التخطيط للإمارة.

كما أنها تؤكد أن هناك حاجة إلى المزيد من التجذر العمراني المحلي وثقافة البيئة العمرانية وذلك لترك انطباع محلي مهم، وخاصة في ما يتعلق ببيئتها الحالية ومراحل تخطيط وتفاعل مختلف المؤسسات والمساهمين.

مسار تطور

يختلف مسار التطور العمراني لأبوظبي كلياً عن جارتها اللصيقة دبي. وكما وصفتها د. بني هاشم، فإن أبوظبي – عاصمة دولة الإمارات، وضعت بتروٍّ خططها لتمثل دورها ومقامها كعاصمة.

بعد التعريف ووصف التاريخ الحديث لأبوظبي، ركّزت بني هاشم على فترات ما بعد اكتشاف البترول بكميات تجارية في عام 1960، وبناء على أرشيف البحوث والمقابلات مع الأشخاص المعاصرين لتلك الفترات، وكذلك من خلال رسم الخرائط المكانية، حللت الطرق المختلفة لتطور كل فترة، وبحثت مهام استشاريي التخطيط والمعماريين والمطورين وشركات الإنشاءات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى فحص مظاهر خطط التطوير الشاملة والأنظمة الأساسية الخاصة بها، وتقييم عوامل تلك المؤثرات المختلفة على تطوير أبوظبي.

وتختتم كتابها بالقول إنه على الرغم من أن الكثير سوف يتم إنجازه، فإن تطور أبوظبي لتكون مدينة عالمية ومستدامة هو بحد ذاته درس ومعيار للمدن الأخرى.

من خلال هذا الكتاب، تهدف د. ريم بني هاشم لرفع مستوى البحوث العمرانية عن أبوظبي، وذلك عبر تسليط الضوء على مساهمات الأشخاص الذين لعبوا دوراً في تخطيط المدينة وتوضيح كيفية تأثير النواحي السياسية والإدارية في ما يتعلق خاصة بآليات مؤسسات التخطيط على المساحات العمرانية.